Et ass déi éischte Kéier, dass d'Firma Carmat, déi am Joer 2008 gegrënnt gouf, e kënschtlecht Häerz verkaf huet.

Dëst gouf engem Patient an Italien agesat, fir hien um Liewen ze halen, soulaang hien op e richtegt Häerz waart. E wichtege Schratt an der Geschicht vun der moderner Medezin, huet de franséische Medezintechniker e Méindeg matgedeelt. Duerchgefouert gouf d'Operatioun vun der Ekipp ronderëm den Dr Ciro Maiello, Häerzchirurg am Centre hospitalier de Naples.

Déi kënschtlech Häerzer, déi ënnert der Mark Aeson verkaf ginn, bidden de Leit mat biventrikulärer Häerzinsuffizienz eng therapeutesch Alternativ un, heescht et vum Hiersteller.

Bis virun dësem historeschen Dag gouf nach ni en Häerz vun Aeson ausserhalb vun enger klinescher Etüd benotzt, huet e Spriecher AFP géintiwwer betount an drop verwisen, dass d'Käschte vun der Operatioun, déi bei iwwer 150.000 Euro leien, vun engem regionale Gesondheetssystem bezuelt goufen, bis d'Italien de Remboursement "no e puer Joer am Gebrauch" iwwerhëlt.

Grosso modo läit de Präis vun engem kënschtlechen Aeson-Organ bei 200.000 Euro. Zil wier et allerdéngs, d'Produktiounskäschten esou séier wéi méiglech ze reduzéieren, huet de Generaldirekter vu Carmat op BFM Business betount.