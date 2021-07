An der Provënz Henan an Zentralchina ass d'Zuel un Doudesaffer duerch déi schwéier Reefäll op 33 geklommen, weider 8 Persoune ginn nach vermësst.

Dëst no Informatioune vum staatleche Fernseesender CCTV, deen ausserdeem vu 376.000 Awunner aus der Regioun bericht, déi hu missen evakuéiert ginn.

An der Provënzhaaptstad Zhengzhou waren 12 Mënschen ëm d'Liewe komm, dat wéi e Metro iwwerschwemmt gi war. D'Passagéier waren owes am Beruffsverkéier vun den enorme Waassermassen iwwerrascht ginn. Am Internet si Videoe vun de Passagéier publizéiert ginn, deenen d'Waasser bis zum Hals stoung.

Méi wéi 200.000 Hektar Land sinn an der Regioun iwwerschwemmt, de Schued gëtt op ronn 160 Milliounen Euro geschat. De chinesesche President huet déi aktuell Situatioun als extrem grav betitelt, d'Regierung huet och schonn Nouthëllef an Héicht vun 13 Milliounen Euro fir d'Provënz Henan ugekënnegt.

A China kënnt et zwar all Joer zu Iwwerschwemmungen, ma no Aschätzung vun Experte féiert de Klimawandel och a China ëmmer méi dacks zu Naturkatastrophen. Zanter Ufank vun den Opzeechnunge viru 60 Joer sinn déi aktuell Reefäll déi schwéierst, déi et jeemools gouf, sou d'Informatioune vun den Autoritéiten. Bannent de leschten dräi Deeg ass zu Zhengzhou esou vill Ree gefall wéi soss an engem ganze Joer.