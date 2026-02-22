RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Bernkastel-Kues (D)Hausboot léist sech vu Stellplaz an dreift iwwer d'Musel

Mosel-News-TV Kevin Schößler
E Samschdeg den Owend huet en Hausboot op der Musel missen ofgeschleeft ginn, dat nodeems et sech vu senger Stellplaz an der Géigend vu Bernkastel-Kues geléist huet.
Update: 22.02.2026 15:09
D'Hausboot hat u sech eng fest Plaz an der Géigend vu Bernkastel-Kues.
D’Hausboot hat u sech eng fest Plaz an der Géigend vu Bernkastel-Kues.
© Kevin Schößler

Nodeems bei der Police vu Bernkastel-Kues kuerz virun 18 Auer e Samschdeg eng Meldung vun engem haarde Knall eragaangen ass, huet sech erausgestallt, datt de Kaméidi vun engem Hausboot op der Musel ausgeléist gouf, dat sech vu senger Stellplaz geléist hat. D’Pompjeeë goufen direkt informéiert a si mat zwee Booter ausgeréckt, fir d’Hausboot ofzeschleefen, wat hinne kuerz viurun der Schleis zu zu Zeltingen-Rachtig gelongen ass.

Doropshi gouf d’Hausboot an den Hafe vu Kues bruecht. Ënnerstëtzt goufen d’Pompjeeë vum Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt a vun der Wasserschutzpolizei vun Tréier, déi béid mat engem Boot op der Plaz waren.

© Kevin Schößler
© Kevin Schößler
© Kevin Schößler
© Kevin Schößler
© Kevin Schößler

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

Fir d’Dauer vum Asaz gouf d’Musel am betraffene Beräich fir Schëffer gespaart. Aktuellem Stand no koum et duerch de Virfall weder zu Schued nach zu Blesséierten.

D’Ermëttlungen zur Ursaach goufen iwwerdeems an d’Weeër geleet.

Am meeschte gelies
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
D'USA klappt Kanada an der Verlängerung
Video
23
Alerte orange
Liewensmëttelverwaltung warnt viru méiglecher Erstéckungsgefor bei Hello-Kitty-Séissegkeeten
Véier Joer Resistenz géint Russland
Honnerte Leit bei Maniff an der Stad géint Krich an der Ukrain
Video
Fotoen
Sonndesinterview mam Daniel Atz
"D'Motivatiounen, fir Lëtzebuerger ze ginn, hu geännert"
Video
26
Um Samschdeg
Police mellt gewaltsamen Déifstall zu Esch, Alkohol hannert dem Steier uechter d'Land
Weider News
Privat-Residenz vum Donald Trump
Secret Service erschéisst bewaffnete Mann, deen a Mar-a-Lago andrénge wollt
Eng vun de groussen Traditiounsadressen am franséische Konschthandwierk
D’Manufacture Émaux de Longwy steet ferm ënner Drock
Video
Beim Kentern eines Flüchtlingsboots vor der Südküste Kretas sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 20 Menschen wurden von einem Handelsschiff gerettet, die Küstenwache suchte derweil nach Vermissten.
Mëttelmier
Op d'mannst dräi Doudeger, nodeems Flüchtlingsboot mat 50 Leit viru Kreta ënnergeet
Chirurge bei enger Häerztransplantatioun
Italieenesche Parquet enquêtéiert
Häerzkranke Jong vun zwee Joer stierft nodeems Spenderhäerz falsch transportéiert gouf
2
Fir Leit, déi "krank" sinn an "ëm déi sech net gekëmmert gëtt"
US-President Trump wëll "Lazarettschëff" a Grönland schécken
Den US-President huet d'Entscheedung vum Supreme Court als "enttäuschend" bezeechent.
Op all Importer an d'USA
Trump erhéicht Stroftaxen nees vun 10 op 15 Prozent
32
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.