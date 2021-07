Zanter Februar ass den Nasa-Rover um Mars. Elo soll hien déi éischte Gestengsprouf fir den Transport op d'Äerd huelen, déi dann hei soll analyséiert ginn.

An de nächsten zwou Woche wäert ee mat der Aarbecht un dësem Meilesteen ufänken, dëst huet d'Nasa um Mëttwoch annoncéiert. D'Prozedur vun der Buedemprouf wäert am Ganzen 11 Deeg daueren.

Zanter der Landung vum Rover um Roude Planéit huet e sech ronn 1 Kilometer a Richtung Süde fortbeweegt a befënnt sech elo op engem Gebitt mat weesentlech méi alem Gestengs, sou den Nasa-Wëssenschaftler Ken Farley.

De Rover "Perseverance" ass den Ament nämlech am Jezero-Krater. Fuerscher huelen un, dass do viru ronn 3,5 Millioune Joer een déiwe Séi war, dee gëeegent Konditioune fir organescht Liewe gebueden huet.

Den Ufank vum Huele vu Buedemprouwe setzt d'Nasa a Relatioun mat der Aarbecht vum Neil Armstrong, deen um Mound "virun 52 Joer déi éischte Prouf aus dem Mier vun der Rou geholl huet", sou de Fuerschungsdirekter Thomas Zurbuchen. Domat "huet hien ee Prozess ugefaangen, deen zu ganz neien Erkenntnisser iwwer de Mound féiere sollt", sou de Manager vun der Nasa weider. Hien hätt "all Hoffnung, dass déi éischte Prouf aus dem Jezero-Krater an all déi aner Prouwen dat selwecht fir de Mars maache wäerten."

Bis d'Prouwen op der Äerd kënnen analyséiert ginn, wäert et allerdéngs nach e puer Joer daueren. Aktuell plangt d'Nasa a Kooperatioun mat der europäescher Weltraumagence Esa nach, wéi a wéini d'Prouf op d'Äerd ka bruecht ginn.

De "Perseverance" war Enn Februar um Mars gelant. D'Entwécklung an de Bau vum Rover haten am Ganze ronn 2,2 Milliarden Dollar kascht an 8 Joer gedauert. E soll um Mars no Spuere vu fréierem mikrobielle Liewe sichen, awer och d'Klima an d'Geologie vum Roude Planéit erfuerschen.