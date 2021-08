Am Rapport vun der IPCC geet et ëm naturwëssenschaftlech Grondlage vum Klimawandel.

Wéi steet et momentan da generell ëm eist Klima?

De Weltklimarot IPCC stellt e Méindeg de Moien zu Genève den éischten Deel vun hirem neiste Klima-Rapport vir.

Eng 230 Experten aus 66 Länner hunn dru matgewierkt.

Een dee scho weess, wat am Rapport steet, ass de President vun der COP26, den Alok Sharma. De brittesche Staatssekretär huet an engem Interview mam "Observer" vun der däitlechster Warnung virum Klimawandel geschwat, déi et bis elo gouf. D’Mënschheet kéint et sech net méi leeschten, fir nach zwee, fënnef oder zéng Joer ze waarden, fir d’Paräisser Klimaziler endlech voll ëmzesetzen. D'Suitte vun der globaler Äerderwiermung wieren elo schonn däitlech ze gesinn.

Am November ass d‘COP26, also déi nächst Uno-Klikmakonferenz zu Glasgow.