Dat mellen den Ament eng ganz Partie News-Agencen an och den afghaneschen Inneministère. D'Situatioun ass awer deelweis komplett onkloer.

Wéi offiziell gemellt gëtt, géifen d'Taliban "vun alle Säite virstoussen". Déi militäresch Situatioun ass awer onkloer, aus dem Ëmfeld vun den Taliban an aus Kabul kommen deels widderspréchlech Berichter.

Bewunner aus dem Aussebezierk vu Kabul hunn der Agence AFP gemellt, dass d'Kämpfer vun den Islamisten an der Stad wieren. E Porte-Parole vun den Taliban dogéint huet erkläert, dass et kloer den Uerder gouf, virun der Stad ze stoppen an net an d'Haaptstad anzedréngen.