An Däitschland si Réckeproblemer fir d'éischte Kéier zanter Jore Grond Nummer 1 firwat d'Leit krankgeschriwwe ginn.

Kee gëeegente Büro a Bürosstull, laang Stonne gebéckt virum Ecran - de Fait, datt méi Leit am leschten annerhallwem Joer vun Doheem aus geschafft hunn, kéint mat dru Schold sinn, datt elo méi Leit Réckewéi hunn. Esou heescht et um Dënschde vun der Kaufmännische Krankenkasse zu Hannover. D'KKH ass eng vun de gréisste Krankekeesen an Däitschland a verséchert méi wéi 1,6 Millioune Leit.

© AFP/Archiv/Ina FASSBENDER

Nieft dem Material kéinten awer och psychesch Belaaschtunge Verspanungen a Péng ausléisen: Wirtschaftskris, Existenzängscht, Onsécherheet an d'Gefill keng Kontroll ze hunn hätten de Leit op d'Gemitt geschloen. Dobäi kéim, datt duerch den Homeoffice d'Grenzen tëschent Aarbecht a Privatliewe verschwamme géingen, d'Leit géinge vum Bett bei de Computer goen a wieren och no Feierowend nach laang mat E-mailen an Telefonater fir d'Aarbecht beschäftegt.

D'Zuelen aus dem éischten hallwe Joer vun 2021 géife weisen, datt gutt e Fënneftel (20,4%) vun de Krankeschäiner mat Muskel-Skelett-Krankheeten ze dinn haten. An der selwechter Zäit dat Joer virdru louch deen Taux bei 17,3%, déi Jore virdrun tëschent 15% a 16%.

Ma net nëmmen d'Zuel vu Krankeschäiner wier an d'Luucht gaangen, och d'Dauer vun der Krankheet. Gutt e Véierel (25,4%) vun de Krankheetsdeeg wieren op Réckeproblemer zréckzeféieren, deen Taux louch virdru bei 22-23%.