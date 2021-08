Berechnunge vun den Ingenieuren no kann den "Smog-Tuerm" ronn d'Hallschent vun de Schuedstoffer aus der Loft am Ëmkrees vun engem Kilometer filteren.

Dëst wier de Fall, wann déi 40 Gebléiser vum Tuerm ronn 1.000 Kubikmeter Loft pro Sekonn duerch d'Filteranlag géinge pompelen.

Den Tuerm huet insgesamt 1,7 Milliounen Euro kascht. Kritiker hu vermierkt, datt ee méi wéi nëmmen een Tuerm bréicht, fir effizient ze schaffen, wat méi Käschte géing mat sech bréngen. Amplaz méi Tierm ze bauen, wier et hirer Meenung no méi sënnvoll, d'Ursaache vum Smog, wéi zum Beispill Autosofgaser oder d'Verbrennung vu Knascht, ze bekämpfen.

2019 huet de Wëssenschaftsmagasinn "The Lancet" een Artikel publizéiert, an deem stoung, datt 1,67 Milliounen Doudesfäll an Indien op Loftverknaschtung zeréckzeféiere wären. Laut Donnéeë vun der Weltgesondheetsorganisatioun (WHO) befanne sech 14 vun de 15 Stied mat der weltwäit stäerkster Loftverschmotzung an Indien.