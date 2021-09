En Häftling hat wärend e puer Deeg wéinst staarker Péng am Bauch geklot. Am OP hunn d'Chirurgen erausfonnt, wisou hien esou wéi hat.

D'Medezinner hunn en éischter aussergewéinleche Géigestand aus dem Mo vun engem Prisonéier erausgeholl. Kuerz virum Agrëff hat sech de Prisonéier an der Uni-Klinik zu Pristina den Dokteren uvertraut an hinne gezielt, dass hien en Telefon ofgeschléckt hätt. An dat 4 Deeg, éier hien an d'Spidol transportéiert gouf.

2 Stonnen huet den Agrëff gedauert. Mat Hëllef vun enger Endoskopie gouf den Apparat an 3 Deeler zerluecht. Ganz ongeféierlech war d'Operatioun allerdéngs net. Besonnesch d'Batterie hat de Medezinner Kappzerbrieches gemaach. D'Saier vun der Batterie hätt nämlech kënnen am Mo auslafen. "Et war, wéi wann een duerch e Minnefeld lafe géing", sou den Dr Skener Telaku AFP géintiwwer.

Wisou de Mann en eeleren Nokia-Modell vun Ufank 2000 ofgeschléckt hat, huet hien net verroden. Mëttlerweil ass hien nees zeréck am Prisong.