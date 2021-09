D'FDP gëllt als potentielle “Königsmacher”. Ob déi Fräi Demokratesch Partei sech dës Kéier fir en Dräiergespann hiergëtt, ass alles anescht wéi kloer.

“Nie gab es mehr zu tun” heescht et bei der FDP. De Mann vun der Stonn ass de Parteichef Christian Lindner. Dee schonn emol gewisen huet, datt en d’Kar aus dem Dreck zéie kann, nodeem déi Liberal et no der Koalitioun mat der Unioun 2013 mol net méi an de Bundestag gepackt haten.

Véier Joer drop huet de Lindner d’FDP zréck an d’Parlament bruecht. D’Partei war souguer a Sondéierungsgespréicher fir eng Jamaikakoalitioun mat der Unioun a Bündnis90/Die Grünen. De liberale Parteichef huet se awer um Enn platze gelooss. Et wier besser net ze regéieren, wéi falsch ze regéieren.

Och dës Kéier wëll ee sech net ënner Wäert verkafen. Steierlech Entlaaschtungen, méi héich Investissementer an d'Educatioun, manner Bürokratie. Bei der Digitaliséierung soll dogéint eng Schëpp dropgeluecht ginn. Fir de Klimaschutz sëtzt d’FDP op Innovatioun. Inhaltlech fillt ee sech der Unioun zwar am noosten, ma se wier geschwächt. Anerersäits géif ee gesinn, datt d’SPD an Bündnis90/Die Grünen oppe wieren, fir mat die Linke ze koaléieren, an den Ae vun der FDP eng “Enteignungspartei”.

Dofir geet et de Liberalen elo mol drëms, e “Lénksrutsch vum Land” ze verhënneren an déi politesch Mëtt ze stäerken. Et wëll een alles dru setzen, fir den Ecart vun 3% op Bündnis90/Die Grünen ze verkierzen an an der Koalitiounsbildung méi Gewiicht ze hunn.

D’FDP léisst sech net an d’Kaarte kucken a mécht virun de Bundestagswalen e Sonndeg keng Koalitiounsausso. D’Inhalter missten d’Koalitioun bestëmmen an net d’Koalitioun d’Inhalter, seet de Christian Lindner.