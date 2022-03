Zu Bréissel souzen d'Ausseminister vun der NATO an d'EU-Ausseminister eng weider Kéier beieneen.

Mat dobäi waren och de NATO-Generalsekretär Stoltenberg, den amerikaneschen Ausseminister Blinken a Vertrieder aus Kanada a Groussbritannien.

NATO-Conseil iwwer d'Ukrain / Reportage Monica Camposeo

Et hätt een eng Responsabilitéit géintiwwer der Ukrain a resignéiere wier dee falsche Message, esou den Ausseminister Jean Asselborn iwwer d'Diskussiounen am NATO-Conseil. Den Ament géing een den Ausmooss vum Leed, dat duerch de Krich entsteet, nach guer net kennen, esou de Jean Asselborn. Et wier ee sech am Conseil eens gewiescht, d'Ukrain weider z'ënnerstëtze wéi et geet, mat awer enger Limitt, vun där de russesche President Putin och géing profitéieren, nämlech e militäreschen Agrëff an de Konflikt. Dat géing de Weltfridden nämlech däitlech a Fro stellen. Aus änleche Grënn wier och d'Fuerderung, déi notamment aus der Ukrain koum, fir de Loftraum iwwert dem Land ze spären, am NATO-Rot net zeréckbehale ginn. Fir de Loftraum vun engem Land ze spären, misst ee nämlech och d’Kontroll vun esou enger Mesure kënne garantéieren. Woufir en Agrëff an de Krich awer net ze verhënnere wier. Et sollt ee realistesch bleiwen, sot dozou nach de Minister. Eng Moossnam, déi een net duerchsetze kann, kéint een och net huelen.

Um NATO-Rot wier och nach beschwat ginn, wéi et elo kéint weidergoen. D'Gefor, dass de Krich sech auswäit wier nämlech do. Oder, dass Drock besonnesch op zwee Länner kéint entstoen, nämlech Finnland a Schweden, déi Deel vun der europäescher Unioun sinn, mee awer net an der NATO-Allianz. Am Conseil ware Finnland a Schweden e Méindeg och vertrueden an si kruten d’Solidaritéit vun den anere Länner zougeséchert.

Ausserdeem gouf nach diskutéiert, wéi ee mat eventuelle Provokatioune sollt ëmgoen, zum Beispill wa Russland géing iwwert en NATO-Land fléien.

Virun allem an den NATO-Länner, déi eng Grenz mat Russland hunn, sollt versicht ginn, Provokatiounen z'evitéieren.

Offiziellt Schreiwes