De Westen wëll Zesummenhalt weisen. Direkt 3 Sommeten iwwer den Ukrain-Krich sinn en Donneschdeg zu Bréissel. D'NATO, d'G7-Länner an d'EU hu Reuniounen.

De Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel ass bei der NATO dobäi, grad ewéi méi spéit um Donneschdeg beim Rot vun europäesche Staats- a Regierungscheffen. Den US-amerikanesche President Joe Biden ass bei deenen 3 dobäi. Och den ukrainesche President Selenskyj soll all kéiers iwwer Video bäigeschalt sinn.

Dat soll e staarkt Symbol a Richtung Moskau sinn. D'Reunioun en Donneschdeg de Moie soll awer méi ewéi just symbolesch fir den Zesummenhalt vum Weste sinn. Esou eng Konzentratioun u Sommete gouf et rar zu Bréissel.

Déi verschäerft Aggressioun vu Russland an der Ukrain zwéngt de Weste sech méi däitlech nach ze positionéieren. Méi am Hannergrond soll iwwer d'Flüchtlingskris Rieds sinn. Weider Sanktioune géint Russland kéinte koordinéiert decidéiert ginn. Natierlech geet et och ëm militäresch Hëllef fir d'Ukrain.

D'nordatlantesch Militärallianz kritt duerch dës Kris och en neie Sënn an de Generalsekretär vun der NATO huet annoncéiert, d'Alliéiert missten hir Ofschreckung an Defense nees opbauen. De Jens Stoltenberg huet éischt Mesurë schonn annoncéiert, dorënner d'Kreatioun vu 4 neie Bataillounen am Osten.

Extrait Jens Stoltenberg

D'NATO-Memberstaate wëllen hir Präsens am Osten als definitiv verstäerken. Och laangfristeg. D'Iddi vum Jens Stoltenberg ass also, dass de Wladimir Putin dat kritt, wat en net wëll, nämlech méi NATO.

Wat wëllen d'NATO-Memberstaaten da kuerzfristeg ënnerhuelen a wat wëlle se net ënnerhuelen?

Virun allem d'USA gesinn hir Méiglechkeeten, z'intervenéieren als limitéiert un.

De Loftraum iwwer der Ukrain spären, NATO-Truppen an der Ukrain oder westlech Kampfjette fir Kiew schléisst de Westen aus. Eng direkt Ausernanersetzung mat Russland muss evitéiert ginn, heescht et.

Deemno wäert ee sech wuel op weider Waffeliwwerunge beschränken. Systemer fir Panzeren ofzewieren, dat selwecht géint Attacken aus der Loft, Munitioun a Sprit.

D'NATO-Alliéiert wäerte sech och driwwer beroden, wéi een d'Russen dovun ofhalen kann, chemesch oder biologesch Waffen anzesetzen, respektiv wat ee maache géif, wann där an den Asaz kéimen. De Premier Xavier Bettel sot virum Sommet, et ginn do Reegelen a jidderee géif no senge Kompetenzen a Méiglechkeeten agéieren.

Extrait Xavier Bettel

De Sécherheetsdispositif um NATO-Siège ass natierlech enorm, wéi ëmmer. A wann dann den US-President mat sengem ganze Staff op Besuch ass, gëtt dat nach eng Kéier getoppt.

Spannend gëtt et dann awer richteg no 13 Auer, wann Sëtzung eriwwer ass. Da presentéiert den NATO-Generalsekretär d‘Konklusiounen.