All aachte Corona-Patient leit Wochen oder Méint no der Infektioun un op d'mannst engem Symptom vu Long Covid.

Dat geet aus enger grouss ugeluechter Etüd aus Holland ervir, déi en Donneschdeg an der Fachzeitung "The Lancet" publizéiert gouf. D'Fuerscher hunn dofir iwwer 76.400 Erwuessener gebieden, en Online-Froebou zu 23 heefege Long-Covid-Symptomer auszefëllen. Tëscht Mäerz an August 2021 huet all Participant de Froebou 24 Mol ausgefëllt.

Am Studien-Zäitraum hunn iwwer 4.200 oder 5,5 Prozent vun de Befroten uginn, dass bei hinnen eng Corona-Infektioun festgestallt gouf. Vun den Infizéierten hate méi wéi 21 Prozent 3 bis 5 Méint no enger Infektioun op d'mannst een neit oder e staark verstäerkt Symptom. Allerdéngs hunn och bal 9 Prozent vun den net-infizéierte Participante vun enger änlecher Hausse bericht.

D'Daten deiten de Fuerscher no drop hin, dass 12,7 Prozent vun de Corona-Patienten - also all aachten - Long-Covid-Malaisen huet.

Dat Besonnescht un der Etüd ass de gréissten net infizéierte Kontrollgrupp, mat deem d'Date vun de Fuerscher tëscht richtege Long-Covid-Suitten an allgemengen Auswierkunge vun der Pandemie ënnerscheede kënnen. Bei den Infizéierte goufen d'Malaise virun an no der Infektioun erfaasst, soudass d'Fuerscher genee bestëmme konnten, wéi eng Symptomer mam Coronavirus zesummenhänken.

Heefeg Long-Covid-Symptomer sinn deemno: Péng an der Broscht, Otemproblemer, Muskelpéng, de Verloscht vum Goût oder dem Geroch an allgemeng Middegkeet.

"Andeems mir eis d'Symptomer bei enger net infizéierter Kontrollgrupp a bei Mënsche souwuel virun an no der Sars-CoV-2-Infektioun ugekuckt hunn, konnte mir och Symptomer berécksiichtegen, déi méiglecherweis op aner gesondheetlech Aspekter vun der Pandemie zeréckzeféiere sinn, wéi Stress duerch Aschränkungen an Ongewëssheet", sou eng Autorin vun der Etüd Aranka Ballering vun der Universitéit Groningen.

D'Auteure weisen allerdéngs drop hin, dass d'Etüd méi nei Corona-Variante wéi Delta oder Omikron net ëmfaasst.

Dohier liwwert se och keng Donnéeën zu Symptomer wéi sougenannte Gehier-Niwwel, deen eréischt zanter dem Optriede vun den méi neie Varianten als heefegt Unzeeche fir Long Covid gëllt.

"Zukünfteg Etüde sollen dohier elo och psychesch Symptomer wéi Depressiounen an Angschtzoustänn, souwéi Aspekter vum Gehier-Niwwel a Middegkeet, souguer no enger klenger kierperlecher Ustrengung ënnersichen", sou eng aner Studien-Autorin, d'Judith Rosmalen.

D'Experte Christopher Brightling a Rachael Evans vun der Universitéit am brittesche Leicester, déi awer net un der Etüd bedeelegt waren, hunn dës gelueft an als "grousse Fortschrëtt" bezeechent géintiwwer fréiere Studien zu Long Covid. Encouragéierend wier, dass "nei Daten aus aneren Etüden drop hiweisen, dass et bei Mënschen, déi geimpft sinn oder mat Omikron-Varianten infizéiert waren, et e méi klenge Long-Covid-Taux gëtt", steet nach am "The Lancet" geschriwwen.