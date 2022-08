An der Diskussioun steet ënnert anerem nees eng Maskeflicht a verschiddene Beräicher vum ëffentleche Liewen.

Et misst e kloert Konzept sinn, heescht et am Virfeld vum Verband vun den Intensivmedeziner. E Konzept, wou am Fall vun enger neier Well net nees onnéideg Zäit duerch Diskussiounen géif verluer goen. De Santésminister Lauterbach an de Justizminister Buschmann haten Ufank vum Mount éischt Linne virgestallt. Ënnert anerem, dass d’Maskeflicht a verschidde Beräicher vum ëffentleche Liewen nees sollt spillen. Déi eenzel Bundeslänner sollen awer eege Bestëmmungsrechter kréien.