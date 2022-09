Wéi de Parquet vun Nanzeg mellt, géif et sech bei beim Affer ëm eng relativ jonk Fra handelen. D'Fra ass sou entstallt, dass d'Identitéit nach onkloer ass.

Dës grujeleg Decouverte gouf e Méindeg am franséische Mont-Saint-Martin gemaach, dat direkt un der Lëtzebuerger Grenz, nëmmen e puer Meter Loftlinn vu Lamadelaine (Rolleng) ewech an och net wäit vun der belscher Grenz, dem Dräilännereck am Süden.

D'Kolleege vun RTL 5minutes huet mat engem Zeie sur place geschwat, dee mat dobäi war, wéi d'Läich entdeckt gouf. De 50 Joer alen Abdelkader: ""J'étais au café qui se trouve à trente-quarante mètres du lieu où le cadavre a été découvert quand un jeune est venu me chercher. Il était faire pipi derrière le magasin qui est fermé depuis des années quand il est tombé sur le cadavre. Le jeune croyait d'abord que c'était un mannequin".

Hie wär dunn op d'Plaz gaangen, wou de Jonken him gewisen hätt, wou et och direkt "staark faul geriicht hätt" an hätt de "Kierper vun enger Fra, ouni Kapp, ouni Äerm an ënnert de Knéien zerstéckelt" gesinn.

© Domingos Oliveira / RTL

De plakege Kierper gouf um Buedem deposéiert, sou den Zeien, ma et goufen awer keng Bluttspueren op der Plaz, wat dorop schléisse kéint, dass "de Kierper vun enger Plaz A op eng Plaz B bruecht gouf". D'Plaz selwer ass net wäit vun der Gemeng vu Mont-Saint-Martin ewech.

D'Plaz selwer, wou déi grujeleg Decouverte gemaach gouf, war hannert engem ale Supermarché, wou Offall deposéiert gouf, sou dass d'Fra quasi am Dreck niewent Knascht, Autospneuen an ënnert anerem enger Bidden deposéiert gouf.

© Domingos Oliveira / RTL

De Kierper vum Affer, wéi gesot "eng relativ jonk Fra" géif obduzéiert ginn, dat am Institut médico-légal zu Nanzeg, esou de Parquet vun Nanzeg. Kloer schéngt, dass et sech bei der Dot "ëm e kriminellen Akt, als Mord, handelt", esou d'Procureure vun der République de Val-de-Briey, d'Catherine Galen. D'Ermëttlunge vun der Police judiciaire hunn direkt no der Decouverte vun der Läich ugefaangen.

"Keng Verbindung" mat enger anerer, änlecher Affär

En Donneschdeg de 15. September, ronn 50 Kilometer méi südlech vu Mont-Saint-Martin, gouf eréischt eng Läich fonnt, där och de Kapp gefeelt huet. Dës gouf vu Leit, déi an engem Bësch zu Moyeuvre-Grande spadséiere waren, fonnt.

Hei handelt et sech ëm den Doud vun engem Mann, deen awer scho viru Méint kéint verscheet sinn, sou nach eemol d'Catherine Galon. De Stéphane Javet vum Parquet betount, dass et bis ewell absolut keen Zesummenhang tëscht béide Virfäll gëtt.