Dat hätt de President Xi Jinping am Gespréich mam EU-Rots-Chef Charles Michel duerchklénge gelooss, heescht et um Freideg vu Bréissel.

Déi manner déidlech Omikron-Variant géing et erlaben, Lockdown-Reegele manner streng ze maachen. De chinesesche President hätt och gesot, datt d'Leit a China frustréiert wieren no 3 Joer Coronavirus-Epidemie.

Zanter enger Woch ginn a China Dausende Leit op d'Strooss fir géint d'Covid-Restriktiounen, awer och géint d'chinesesch Regierung ze protestéieren. Et sinn déi gréissten Demonstratiounen zanter Joerzéngten. Se goufen ausgeléist nodeems 10 Mënsche bei engem Brand an engem Appartementshaus ëm d'Liewe koumen an der Stad Urumqi, déi zanter Méint an engem strenge Lockdown war. Ma nieft Kritik un der Covid-Politik fuerderen d'Demonstranten och méi politesch Fräiheeten, en Enn vun der Staatszensur an Deels souguer dem Xi Jinping säi Récktrëtt.