Obschonn d'Zueln vun den Neiinfektiounen klammen, ginn an der Haaptstad Peking zum Beispill d'Test-Statiounen elo zougemaach.

Wann een an de Supermarché wëll, muss een an tëscht keen negativen Test méi virweisen an vun e Méindeg u kënnen d'Bierger och de Metro huelen, ouni ze beweisen, datt se negativ sinn. D'Testflicht gëllt allerdéngs weider an de Büroen an ëffentleche Gebaier.