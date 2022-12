Schonn déi 7. Kéier setzt d'Federal Reserve an den USA de Leetzëns an d'Luucht, fir d'Inflatioun an de Grëff ze kréien.

