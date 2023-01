An enger israeelescher Siidlung an Ost-Jerusalem sinn e puer Mënschen duerch Schëss ëm d'Liewe komm. Et goufen och Blesséierter.

Eng Policespriecherin schwätzt vun engem Attentat mat 8 Doudesaffer, de Rettungsdéngscht huet 5 Doudesaffer genannt. D'Schéisserei soll am jiddesche Quartier "Neve Yaakov" gewiescht sinn, mellt d'Noriichtenagence AP. Eréischt en Donneschdeg koum et zu enger bluddeger Militäroperatioun am besate Westjordanland, bei där 9 Palestinenser ëm d'Liewe komm sinn. Israel hat an der Nuecht op e Freideg eng ënnerierdesch Produktiounsfabrik fir Militärrakéite vun der radikalislamescher Hamas an der Gazasträif mat Kampffligeren attatckéiert.