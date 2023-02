De Bilan no den Äerdbiewen am Osten vun der Tierkei gëtt ëmmer méi schlëmm. Och Lëtzebuerg schéckt Hëllef an déi betraffe Regioun.

Eleng an der Tierkei wieren 3.381 Leit ëmkomm a wäit méi wéi 15.000 Blesséierter goufe gezielt. Et wäert net dobäi bleiwen, heescht et vu Secouristen op der Plaz, well nach ëmmer ganz vill Leit vermësst ginn.

Aus dem Nopeschland Syrien gi bis ewell 1.400 Affer gemellt, mä och do dierft déi Zuel weider klammen.

Bei äiseger Keelt gouf an der Nuecht op en Dënschdeg weider no Iwwerliewende gesicht. Duerch e Wanterstuerm an der Regioun waren d’Flughäfen zäitweis gespaart, wouduerch keng Hëllef lande konnt.

D’EU huet e Méindeg direkt hire Katastropheschutz-Mechanissem aktivéiert, a vill ONGe wéi d’Croix Rouge a Médecins sans frontières froen no Don’en.

Déi zoustänneg tierkesch Autoritéit fir Äerdbiewen-Iwwerwaachung huet zanter e Méindeg iwwer 240 kleng Nobiewe registréiert, wouduerch beschiedegt Gebaier nach méi onstabil gi sinn.

Trotz äiseger Keelt, gi vill Mënschen net méi zeréck an hir Wunnengen, aus Angscht, datt dës nach an e Coup falen.

Am Liveticker vun RTL Today fannt Dir déi rezentst Nouvellen iwwert d'Situatioun an der Tierkei an a Syrien.

Hëllef aus Letzebuerg

Och Lëtzebuerg schéckt Hëllef, an zwar ee Spezialist, deen zesumme mat engem Team vun de Vereente Natiounen op d'Plaz geet, fir déi international Hëllef ze koordinéieren an d'Telekommunikatioun vun de Secouristen ze assuréieren.

Dat huet de Paul Schroeder,Generaldirekter vum CGDIS am RTL-Moiesjournal erkläert.

De Paul Schroeder am RTL-Interview

Rettungshënn ginn awer keng geschéckt.

No den aktuellen internationalen Standard-Prozeduren am Rettungswiesen, sinn dës nämlech mëttlerweil a gréisser Rettungsekippen integréiert. Dat wier extreem personal-intensiv. Dowéinst hätt sech Lëtzebuerg an de leschte Joren op Nische spezialiséiert an op den Asaz vu klengen Ekippe vun Experten.

Les équipes du @CGDISlux sont mobilisées pour analyser les possibilités de contribuer à l’effort d’aide communautaire. Un pompier volontaire du HIT sera engagé dans le cadre d’une mission d’évaluation des Nations Unies @UNOCHA #TurkeyQuake #seisme https://t.co/WmuQPZ5tUt — Schroeder Paul (@cgdis6) February 6, 2023

Spendenopriff

No de schroen Äerdbiewe brauchen d'Mënschen an der Tierkei an a Syrien séier Hëllef. Dofir hunn eng Partie Hëllefsorganisatioune Spendenopriff lancéiert. D'Opriff fannt Dir, wann Dir hei ënnendrënner op de Banner klickt.