Bis 2030 wëll d'Europäesch Unioun 42,5 Prozent vun hirer Energie aus Wand, Sonn a Waasser bezéien.

Dorobber hu sech d’Parlament zu Stroossbuerg an d’EU-Memberlänner en Donneschdeg de Moie gëeenegt.

D'Zil ass zimmlech éiergäizeg. Bis 2030 soll den Undeel u Solar- Wand- a Waasserkraaft op 42,5 Prozent klammen. Aktuell läit dat uviséiert Zil nach bei 32 Prozent.

D'Eenegung muss nach formell vum Parlament an de Memberlänner ofgeseent ginn, ier et a Kraaft trëtt. Deen Ament gi keng Ännerungen méi erwaart.

Déi iwwerschafften Ziler sinn Deel vun den Direktiven, déi d'EU sech am Klimapak bis 2030 ginn huet, an deem de generellen CO2-Ausstouss ëm 55 Prozent soll reduzéiert ginn.

Den Undeel un erneierbare Stroumsourcë schwankt vu Land zu Land staark. Iwwerdeems Schweden op 63 Prozent kënnt an domat Spëtzereider ass, leie Lëtzebuerg, Malta, Holland an Irland bei ënner 13 Prozent.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Augmentation de l'objectif de la part d'énergies renouvelables de l'UE à 42,5% d'ici 2030 (30.03.2023)

Communiqué par : ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire

Le Conseil et le Parlement européen sont parvenus ce matin à un accord politique provisoire sur la directive relative aux énergies renouvelables. Ce deuxième dossier énergétique du paquet «Fit for 55» doit encore être formellement approuvé par les deux institutions.

Le ministre de l'Énergie, Claude Turmes, se félicite de la conclusion de l'accord, car l'Union européenne dispose désormais de signaux clairs de réglementation et d'investissement pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables: «L'accélération du développement des énergies renouvelables est un pas important pour notre climat, et également pour notre industrie. Je salue en particulier l'augmentation de l'objectif visant à porter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique globale de l'UE de 32,5% à 42,5% d'ici 2030, avec un complément indicatif supplémentaire de 2,5% qui permettrait d'atteindre 45%.»

En outre, le ministre luxembourgeois se félicite des objectifs industriels convenus pour l'hydrogène renouvelable: 42% d'ici 2030 et 60% d'ici 2035: «Je suis content que la tentative de dernière minute de diluer cet objectif ait été contenue et limitée à un rabais possible beaucoup plus restreint que ce que souhaitaient les pays pro-nucléaires.»

Nouvel objectif pour le Luxembourg

L'objectif de 42,5% d'énergies renouvelables au niveau européen signifiera que le Luxembourg visera probablement un objectif de 35% d'énergies renouvelables en 2030 (par rapport à 25% inscrits actuellement dans le PNEC de 2020). En 2020, le Luxembourg avait un objectif de 11% à atteindre auquel il est parvenu. En 2021 le Luxembourg a ensuite réalisé un pourcentage de 11,7% d'énergies renouvelables dans sa consommation d'énergie finale (tous secteurs compris). Ce chiffre total doit être analysé sous l'angle de l'étroitesse de son territoire et de l'importance du secteur des transports (et surtout le tourisme à la pompe) dans la consommation d'énergie nationale.

En ce qui concerne les différentes technologies de production d'électricité renouvelable, le Luxembourg affiche une bonne position au niveau européen.

Les deux domaines les plus importants pour le développement de l'électricité renouvelable jusqu'en 2030 démontrent les efforts du Luxembourg:

• Dans le domaine du photovoltaïque, le Luxembourg occupe la 4e place sur 27 en 2021 (derniers chiffres disponibles);

• Dans le domaine de l'éolien, le Luxembourg occupe la 14e place sur 27 en 2022 (source: EUR'Observer).