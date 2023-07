Och wann den ukrainesche President ëmmer nees fuerdert, datt säi Land misst séier an d'NATO opgeholl ginn, gesäit de Lëtzebuerger Premier dëst anescht.

Um Dësch vun de Staats- a Regierungscheffen zu Vilnius läit och d'Demande vun der Ukrain, fir der NATO bäizetrieden.

Lëtzebuerg vertrëtt an dësem Dossier awer weider en determinéierten "Nee", dat widderhëlt de Premier Xavier Bettel um RTL-Mikro a Litauen. Aus dem Grand-Duché kënnt keng gréng Luucht, esoulaang Krich an der Ukrain ass. De Lëtzebuerger Premier erkläert dëst mam Artikel 5 vun der NATO. Well sollt d'Ukrain als Land, wat am Krich ass, Member vun der NATO ginn, wieren duerch dësen Artikel och all déi aner NATO-Memberstaaten am Krich mam Feind vun der Ukrain. De Xavier Bettel präziséiert awer och, datt een der Ukrain wëll hëllefen, datt nees Fridden am Land herrscht. A wann dat bis erreecht ass, kann et séier mat enger NATO-Memberschaft goen. Ganz änlech gesäit de Premier iwwregens och eng méiglech EU-Memberschaft. Fir de Xavier Bettel muss sech a béide Prozeduren einfach un d'Reegele gehale ginn.

Et ginn en Dënschdeg deemno nach laang kontrovers Debatten zu Vilnius an dat matzen a Krichszäiten, wou all Dag Leit hiert Liewen un der Front loossen.