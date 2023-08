Am gréisste Fräizäitpark an Däitschland goufe 5 Artiste vun enger "High Diving Show" an 2 Visiteure verwonnt, wéi ee mobile Pool ee Rëss krut.

Ee Gerüst ass an de Koup gefall. 3 Leit koumen an d'Spidol. D'Waasser ass an de Séi vun der Attraktioun "Atlantica SuperSplash" gelaf. "Retorno dos Piratas" ass eng Tuermsprang-Akrobatie-Show. Am Juni war ee Feier ausgebrach an der "Zauberwelt der Diamanten". Deemols war een Deel vum Park evakuéiert ginn.