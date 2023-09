En Donneschdeg ass et op zwou Plazen zu Rotterdam zu enger Schéisserei komm.

Wéi et vun der hollännescher Police op X heescht, wieren als éischt an enger Wunneng an duerno an engem Spidol Schëss gefall. Zwou Persoune wiere blesséiert ginn.

Déi éischt Schëss goufen an engem Appartement am Weste vu Rotterdam gemellt. Duerno wier e Feier an der Wunneng ausgebrach. Kuerz drop wieren da Schëss an engem Auditoire vun der Universitéitsklinik gefall. Béid Plaze leie ronn 1,5 Kilometer auserneen. Op engem Video, deen e Wëssenschaftler vun der Klinik op X gepost huet, ass iwwerdeems ze gesinn, dass och hei e Feier ausgebrach ass.

🔥 DRINGEND: Enorme brand uitgebroken in een lokaal van #ErasmusMC! Beelden zijn schokkend 🎥.



Hulpdiensten zijn ter plekke. Blijf uit de buurt en zorg voor elkaar, #Rotterdam!



Erasmus MC pic.twitter.com/OW0NS3uh7u — Dr. Avinash Dinmohamed (@ADinmohamed) September 28, 2023

Vun der Police huet et geheescht, dass arméiert Unitéiten d'Spidol no engem Täter a Militär-Kleedung duerchsiche géifen.

Am fréien Owend koum dunn d'Nouelle vun der Police, dass den 32 Joer ale Mann op der Helikopter-Landeplaz vum Spidol festgeholl gi wier.

Iwwert den Zoustand vun de Blesséierte ginn et den Ament nach keng offiziell Informatiounen. Hollännesch Medie mellen allerdéngs, dass eng Persoun ëm d'Liewe komm wier.