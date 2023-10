An engem franséische Lycée an der Stad Arras ass et e Freideg zu enger Messerattack komm.

Een Enseignant ass dobäi ëm d'Liewe komm. Zwou Persoune goufe blesséiert, ënnert hinnen ee weideren Enseignant, dee schwéier blesséiert ass, an eng Persoun vum Sécherheetspersonal, déi a Liewensgefor schwieft, esou franséisch Medien. Der Police no soll kee Schüler zu Schued komm sinn. De franséischen Inneminister Gérald Darmanin huet iwwer "X" matgedeelt, datt den Täter festgeholl ginn ass. Une opération de police a eu lieu au lycée Gambetta à Arras. L’auteur des faits a été interpellé par la police. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 13, 2023 Wéi déi franséisch Zeitung "Le Parisien" mellt, soll den Täter beim Betriede vun der Schoul am Norde vu Frankräich "Allahu Akbar" gesot hunn. Franséische Medien no soll et sech beim Täter ëm eng 18 Joer al Persoun mat tschetscheeneschen Originnen handelen, déi den Autoritéite wéinst enger méiglecher Radikalisatioun bekannt war. De franséische Parquet national antiterroriste huet d'Enquête iwwerholl. Dem Elysée no huet de franséische President Emmanuel Macron eng Visitt vun der Plaz geplangt.