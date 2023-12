Eurostat huet d'Zuelen zum Wunnen an der EU 2022 presentéiert. Doranner hu si gekuckt, wéi vill Leit Besëtzer vun de Wunnenge sinn, an deene si liewen.

Kafen oder Lounen?

Kuckt een d'Moyenne an der EU, esou sinn 69,1 Prozent vun de Bierger Besëtzer vun deene Wunnengen, an deene si liewen. Am Verglach mat 2021 ass dat eng Baisse vun engem Prozent.

Déi meeschte Hausbesëtzer, an domadder automatesch och déi mannste Locatairen, ginn et a Rumänien. Am osteuropäesche Land, dat un d'Schwaarzt Mier grenzt, liewe bal 95 Prozent vun de Mënschen an hiren eegene véier Wänn. Weider an der Topp 3 sinn d'Slowakei (93%) a Kroatien (91,1%).

Lëtzebuerg läit am ënneschte Mëttelfeld vun dëser Tabell mat 72,4 Prozent. Domadder läit ee knapp iwwert dem EU-Duerchschnëtt a just 0,1 Prozent hannert der Belsch. Am drëtte BeNeLux-Land liewen eppes iwwer 70 Prozent vun de Bierger an hiren eegenen Haiser. Bei eise franséischen Nopere sinn et nach knapp iwwer 63 Prozent.

Eisen drëtten Noper Däitschland ass dann an der EU dat eenzegt Land, wou méi Leit op Locatioun wunnen, wéi an hirem eegene Besëtz. Ronn 53,3 Prozent vun den Däitsche lounen. Nieft den EU-Länner ginn och Norwegen an d'Schwäiz an dëser Statistik gefouert. Wärend Norwegen sech am ieweschten Drëttel vun den Hausbesëtzer géif placéieren, steet d'Schwäiz esouguer an dëser Statistik nach hannert Däitschland. An der Schwäiz loune bal 58 Prozent vun de Bierger déi Wunneng, an där si aktuell liewen.

Klickt op d'Foto, fir op dat komplett Schreiwes vun Eurostat ze kommen. / © Eurostat

Haus oder Appartement?

Kuckt ee sech dann un, wéi d'Europäer liewen, esou stellt ee fest, datt 2022 ronn 52 Prozent vun hinnen an engem Haus gewunnt hunn, wärend 47,5 Prozent an Appartementer liewen. De Rescht, also 0,5 Prozent, liewen an anere Wunnunitéiten, wéi engem Hausboot oder engem Camper. An dëser Tabell steet Irland un der Spëtzt mat 89,3 Prozent vu Leit, déi an Haiser liewen. Lëtzebuerg steet mat 59,5 Prozent esou zimmlech an der Mëtt, wärend Spuenien um Wupp steet, mat 65,6 Prozent vun de Leit, déi an Appartementer liewen.