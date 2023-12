De Karim Khan setzt sech aktuell dofir an, datt Ermëttlungen opgeholl solle ginn, wéinst méigleche Krichsverbrieche vu béide Parteien am Gaza-Krich.

"Mir mussen weisen, datt d'Recht un alle Frontlinnen herrscht an datt et an der Lag ass jiddereen ze schützen", esou heescht et an enger Erklärung. De Khan war an de leschten Deeg an an den israeeleschen a palästinensesche Regiounen ënnerwee. E Samschdeg hat hie sech mam Palästinenser President Mahmud Abbas getraff.