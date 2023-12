Et wär eng historesch Decisioun, heescht et vun Dubai. Et gouf Standing ovations op der COP28.

Op der Weltklimakonferenz gëtt et en Accord. Et gëtt awer keng kloer Sortie aus Kuel, Gas a Pëtrol, mä eng "Transitioun", en Iwwergang ewech vun de fossillen Energien. Et ass iwweregens den éischte Beschloss vun enger UN-Klimakonferenz, deen d'Zukunft vu fossillen Energie betrëfft.

Déi knapp 200 Länner hunn den Text ugeholl, eng Kompromëssléisung. Déi fossil Energië sollen also "auslafen". Bis 2050 soll ee bei null Emissioune sinn. Am Beschloss steet dran, datt een zu engem "Iwwergang ewech vu fossillen Energieträger an den Energiesystemer, op eng gerecht, geuerdent a fair Weis" soll kommen.

Et wär eng historesch Decisioun, heescht et vun Dubai. Eng éischte Kéier no 30 Joer kéint een elo den Ufank vum Enn vun de fossillen Energien erreechen, sot den EU-Klimakommissär Hoekstra.

U sech sollt d'COP28 schonn en Dënschdeg eriwwer ginn, ma den éischten Entworf, deen déi emiratesch Presidence virgeluecht hat, war bei der breeder Majoritéit vun de Länner net gutt ukomm. Ronn 130 Länner, dorënner d'USA, Brasilien, d'EU a vill vun de klengen Inselstaaten, hate sech géint déi Versioun ausgeschwat. An dëser war just vun enger "Reduktioun" vum Notze vu fossillen Energië riets.

An der Versioun, déi ugeholl gouf, ass awer elo vun engem "klimafrëndlechen Ëmklammen" bis 2030 riets gaangen. Bis dohinner wëll een dann och d'Capacitéite vun den erneierbaren Energië verdräifachen. Bis 2050 wëll een eng weltwäit "Klimaneutralitéit" ustriewen. Och gëtt hei vun "Iwwergangsenergië" geschwat, déi solle sécherstellen, datt d'Leit och mat Energie beliwwert ginn. Erwäänt ass do zum Beispill, datt Äerdgas manner klimaschiedlech wéi Pëtrolsproduite wier oder och, datt een CO2 späichere kéint.