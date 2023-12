Wéi eng Rei Medie mellen, soll den Alex, e Bouf aus England, deen 2017 fir d'lescht a Spuenien gesi gouf, a Südfrankräich entdeckt gi sinn.

E Camionschauffer soll de Jong deemno e Mëttwoch am Süde vun Toulouse beim Trampe matgeholl an der Police iwwerginn hunn, well e sech "bizarre" soll verhalen hunn. Wéi d'Beamten dunn um Policebüro seng Identitéit iwwerpréift hunn, hu se Ähnlechkeete mam Alex festgestallt. Och soll hie sech als de vermësste Jong ze erkenne ginn hunn, e Pass oder eng Carte d'identité hat hien awer net dobäi. Déi lokal Autoritéiten hunn entretemps confirméiert, datt et sech beim Jong effektiv ëm de vermëssten Alex handelt, deen zum Zäitpunkt vu sengem Verschwannen 11 an deemno haut 17 Joer al ass.

Wéi et franséische Medien no weider heescht, soll hien eegenen Aussoen no an enger alternativer Wunn-Anlag am Süde vun Toulouse mat senger Mamm a sengem Bop gelieft hunn.

Den Alex gouf fir d'lescht am Oktober 2017 zu Malaga gesinn. Seng Bom, déi d'Gard vun him hat, hat hien als vermësst gemellt. Déi genee Ëmstänn vu sengem Verschwanne goufe bis ewell net richteg gekläert. D'Ermëttler waren deemools dovunner ausgaangen, datt de Bouf méiglecherweis vu senger Mamm a sengem Bop an de Maroc entféiert gouf, wou si an enger Sekt gelieft hunn.