Dat huet den zoustännege Ministère zu Augusta matgedeelt.

No Colorado elo Maine: De fréieren US-President Donald Trump gouf an engem zweete Bundesstaat vun de Virwalen 2024 fir d'Wäiss Haus ausgeschloss.

Als Grond gëtt dem Trump seng Roll beim Stuerm op d’Kapitol genannt. Dem fréiere President seng Affekote wëlle géint d’Decisioun an Appell goen.

Den Trump wier der Verfassung no "net fir de Poste vum President qualifizéiert", sou déi demokratesch Staatssekretärin Shenna Bellows. Wien zu engem Opstand géint d’Verfassung opgeruff huet, däerf net bei Wale matmaachen.

Virun annerhallwer Woch hat schonn e Geriicht am Colorado decidéiert, datt den Donald Trump bei de Virwale vun de Republikaner net dierft an deem Bundesstaat untrieden.