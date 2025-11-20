Lëtzebuerger Police hännegt presuméierte Bande-Member un Tréierer Kolleegen aus
© HARALD TITTEL / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP
E Mëttwochmoien huet d'Lëtzebuerger Police en 19 Joer ale chileenesche Staatsbierger un d'Police vun Tréier iwwerstallt.
Wéi et vun der Bundespolizeiinspektion Tréier heescht, hat de Parquet vu München e Mandat d'arrêt fir eng Untersuchungshaft géint de Mann ausgestallt. Hien ass dréngend verdächteg, als Member vun enger krimineller Band a ganz Europa, ënner anerem a Süddäitschland, an Haiser a Wunnengen agebrach ze sinn. Dobäi hätt hien e Schued vun 30.000 Euro verursaacht.
No der Iwwergab um Grenziwwergang Waasserbëlleger Béck, koum de Mann an Däitschland virun den Untersuchungsriichter an duerno an déi noosten Anstalt fir jugendlech Stroftäter.