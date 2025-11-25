Am Video: Groussbrand a West-London
Explosiounen duerch Freedefeier dat gelagert war
Zu Southall am Weste vu London stoung e grousst Lager a Flamen.
Ronn 150 Pompjeeën a 25 Gefierer si kuerz virun 9 Auer um Dënschdegmoien op der Plaz gewiescht. Et ass ee relativ séier dovun ausgaangen, dass am Gebai Freedefeier a Gasfläsche gelagert goufen.
Dräi Schoulen an e Wunnblock goufen aus evakuéiert, iwwer 100 Bewunner ginn an engem lokalen Zenter betreit.
Ronn dräi Véierel vum zweestäckege Gebai stinn a Brand, den Daach ass agefall. D’Ursaach vum Feier ass nach net bekannt. Blesséiert gouf keen, mee d’Awunner solle Fënsteren an Diere weider zouloosse wéinst dem staarken Damp.
Am meeschte gelies