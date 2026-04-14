Kriminalfall schockéiert ItalienAmbulancier soll op d'mannst sechs eeler Persounen ermort hunn

Bakir Demic
Zanter e Samschdeg sëtzt e 27 Joer alen Ambulancier aus dem norditalieenesche Forlì an Untersuchungshaft. Him gëtt sechsfache Mord reprochéiert.
Update: 14.04.2026 11:28
© MATTHIAS BALK/dpa Picture-Alliance via AFP

Tëscht Februar an November 2025 soll de Secourist op d’mannst sechs eeler Persounen, déi op Fleeg ugewise waren, express a senger Ambulanz ëmbruecht hunn. De 27 Joer ale Verdächtegen huet d’Reprochen zeréckgewisen, allerdéngs belaaschten hien elo brisant Telefonater, déi vun Enquêteuren ofgelauschtert goufen. An dësen heescht et vum Beschëllegten: “Dës aarm al Leit leiden ze vill...Et ass net fair...Si musse bei de léiwe Gott goen (...) Mir gefält wierklech wat ech gemaach hunn... Ech wëll et rëm maachen”.

De Fall suergt an Italien fir entsate Reaktiounen. De konkreete Verdacht vun den Enquêteuren: De Verdächtegen, dee fir d’Rout Kräiz geschafft huet, soll sengen Affer allkéiers kuerz ier d’Ambulanz fortgefuer ass, Loft an d’Vene gesprëtzt hunn, wouduerch d’Häerz opgeblose gouf, ier de komplette Kreeslaf vun de Patienten zesummegebrach ass a si gestuerwe sinn. Well et opfälleg dacks an a kuerzen Ofstänn zu Doudesfäll am beschëllegte Secourist senger Ambulanz koum, si seng Aarbechtskolleege mësstrauesch ginn an hunn de Parquet iwwer d’Virfäll informéiert.

Der italieenescher Zeitung “Il Fatto Quotidiano” no géifen an der Enquête, nieft de scho bekannten Doudesfall, och nach zwee weiderer ënnersicht ginn, déi op de Kont vum Verdächtege goe kéinten. Et wier also méiglech, datt hie fir den Doud vun insgesamt 8 Mënsche responsabel ass. D’Ermëttlunge si weiderhin amgaangen.

Am meeschte gelies
Comeback vu Georges Mischo net méiglech
Knaff, Šehović an Zwally: Dräi Changementer am Escher Schäfferot
8
Och Lëtzebuerg betraff
Donnéeë vun iwwer enger Millioun Clientë vu Basic-Fit goufe geklaut
Video
Policebulletin
Versicht Déifställ a Geschäfter, Member vu Sécherheetspersonal mat Sprëtz blesséiert
Viktor Orban ofgewielt
Wat ännert elo fir d’EU an d'Ukrain?
Video
Millioune Clienten an e puer Länner betraff
Hacker klaue sensibel Donnéeë vu Booking.com
Weider News
Firwat dauert et sou laang?
Prozedur ka puer Joer daueren
Peter Magyar wëll den Euro fir Ungarn
0
Täter ass dout
16 Blesséierter bei Schéisserei an tierkescher Schoul
War aus Lëtzebuerg illegal agereest
Mann aus Moldawien gouf vun der Police zu Tréier festgeholl
De russeschen Ausseminister Sergej Lawrow ass a zu Peking gelannt.
Lawrow reest op Peking
Krich am Iran Sujet bei Gespréicher tëscht Russland a China
Kanada
Partei vum Premier Carney séchert sech an Komplementarwalen d'Majoritéit am Parlament
Appell vun IWF, Weltbank an IEA
Export-Kontrolle vu Pëtrol a Gas sollen evitéiert ginn
