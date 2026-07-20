Groussbritannien kritt e Méindeg en neie Premierminister: De Labour-Politiker Andy Burnham wäert am Laf vum Dag vum Kinnek Charles den Optrag kréien, eng Regierung ze bilden. Duerno ass eng Ried vum Burnham viru sengem neien Amtssëtz an der Downing Street virgesinn.
De 56 Joer ale Labour-Politiker a fréiere Buergermeeschter vu Manchester war e Freideg als neie Chef vu senger Partei gewielt ginn. De Keir Starmer, den éischte Premier fir d'Labour-Partei a 14 Joer, ass no knapp zwee Joer am Amt wéinst de schlechte Resultater vu senger Partei am Juni zréck getrueden.
A Groussbritannien ass d'Mandat vum Premierminister traditionell un dat vum Parteichef gebonnen.