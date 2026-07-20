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Nofollger vum Keir StarmerAndy Burnham iwwerhëlt e Méindeg als neie brittesche Premier

RTL mat AFP
De Labour-Politiker Andy Burnham kritt e Méindeg vum Kinnek Charles den Optrag, eng nei brittesch Regierung ze bilden, nodeems hien als neie Parteichef gewielt ginn ass.
Update: 20.07.2026 06:36
De 56 Joer alen Andy Burnham gëtt de Nofollger vum Keir Starmer.
© HENRY NICHOLLS/AFP

Groussbritannien kritt e Méindeg en neie Premierminister: De Labour-Politiker Andy Burnham wäert am Laf vum Dag vum Kinnek Charles den Optrag kréien, eng Regierung ze bilden. Duerno ass eng Ried vum Burnham viru sengem neien Amtssëtz an der Downing Street virgesinn.

De 56 Joer ale Labour-Politiker a fréiere Buergermeeschter vu Manchester war e Freideg als neie Chef vu senger Partei gewielt ginn. De Keir Starmer, den éischte Premier fir d'Labour-Partei a 14 Joer, ass no knapp zwee Joer am Amt wéinst de schlechte Resultater vu senger Partei am Juni zréck getrueden.

A Groussbritannien ass d'Mandat vum Premierminister traditionell un dat vum Parteichef gebonnen.

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