RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

De Bitburger Buergermeeschter am Interview"Auf eine Landtagswahl wird auch immer bundespolitischer Frust abgeladen"

Marc Hoscheid
Den Heiko Jakobs ass gespaant, ob sech national Tendenzen a Rheinland-Pfalz erëmspigelen. Grenzkontrolle gesäit hie kritesch.
Update: 20.03.2026 12:39

The photos published on this site are subject to copyright and may not be copied, modified, or sold without the prior permission of the owner of the site in question.

E Sonndeg gëtt an Däitschland gewielt, méi genee a Rheinland-Pfalz, wou Landtagswahlen um Programm stinn. Nieft dem Saarland ass Rheinland-Pfalz dat zweet Bundesland, dat direkt u Lëtzebuerg grenzt an dat vun der Gemeng Wäiswampech ganz am Norde bis op Réimech am Süden. De Marc Hoscheid huet beim Buergermeeschter vu Bitburg nogefrot, wéi d’Stëmmung bei eisen däitschen Noperen ass a wat ee vun de Grenzkontrollen hält.

20 Kilometer vun Iechternach ewech läit Bitburg mat senge 15.000 bis 16.000 Awunner. Déi kleng Stad ass wéinst hirer Brauerei zwar wäit iwwert d’Grenze vu Rheinland-Pfalz an esouguer vun Däitschland eraus bekannt, ma d’Stëmmung ass awer éischter beschaulech. Wien e bëssi duerch Bitburg trëppelt, deem falen natierlech déi obligatoresch Walplakater laanscht d’Stroossen, virop un de Luuchtepottoen, op. Dem Bitburger Buergermeeschter Heiko Jakobs no kann een zwar bis elo net vun enger politiséierter Stëmmung schwätzen, ma trotzdeem géing eng gewëss Spannung an der Loft leien.

“Die Landtagswahl findet glaube ich in den Köpfen der Menschen immer erst kurz vor der eigentlichen Wahl statt. Natürlich wird auf eine Landtagswahl auch immer sehr bundespolitischer Frust abgeladen. Insofern bleibt dann abzuwarten, ob diese Rechtstendenz, die wir im Moment bundesweit erkennen, auch im Bundesland Rheinland-Pfalz Niederschlag finden wird.”

Ee vun de Sujeten, déi am Walkampf eng wichteg Roll spillen, ass nieft der Bildung an der Mobilitéit, d’Migratioun. Fir déi illegal Migratioun an de Grëff ze kréien, huet Däitschland scho virun e puer Joer nees Grenzkontrollen agefouert. Un der Grenz mat Lëtzebuerg war dat am September 2024 de Fall, rezent gouf dës Mesure bis September dëst Joer verlängert. Den Heiko Jajobs huet Versteesdemech dofir, datt een déi Kontrollen am Grand-Duché kritesch gesäit. Sollt sech dann déi nei rheinland-pfälzisch Landesregierung zu Berlin dofir asetzen, déi Kontrollen nees ofzeschafen?

“Unser Ministerpräsident Schweitzer ist ja da auch schon sehr aktiv unterwegs und bringt die Situation hier bei uns im Grenzbereich auch in die Bundespolitik ein. Und so hoffe ich zumindest, dass wir über kurz oder lang hier tatsächlich ein Ende der Kontrollen finden und eine Möglichkeit finden, den freien Warenverkehr fließen zu lassen.”

Et sief ernimmt, datt den Heiko Jakobs an den Alexander Schweitzer allebéid an der SPD sinn. Wéi wichteg oppe Grenze sinn, géing d’Beispill vun enger englescher Entreprise weisen, déi elo op Bitburg komme wëll, well se nom Brexit nees Accès zum europäesche Bannemarché kréie wëllt.

Déi oppe Grenze suergen awer och dofir, datt vill Däitscher op Lëtzebuerg schaffe ginn. Dat ass zwar positiv fir deen Eenzelen, deen am Grand-Duché méi verdéngt, mee negativ fir d’Keese vun den däitsche Gemengen.

“Wir haben mal eine Kostenschätzung gemacht, dass uns pro Jahr etwa netto 500.000 Euro an Steuereinnahmen als Anteil an der Einkommenssteuer verloren gehen, die eben nicht auf deutscher Seite sondern in Luxemburg gezahlt werden. Das ist sage ich mal die negative Seite der Medaille, auf der anderen Seite haben wir natürlich durch die höheren Löhne in Luxemburg in der Stadt Bitburg und im Umland auch eine höhere Kaufkraft, auch durch die Menschen, die von Luxemburg nach Bitburg zum Einkaufen kommen.”Et géing dann och keng Animositéite vis-à-vis vu Lëtzebuerg. Zu Bitburg wunnen iwwregens eng 235 Lëtzebuerger, déi sech dann och gutt integréiert hätten.

E Freideg den Owend géint 17.40 Auer kucke mir an engem anere Reportage nach eng Kéier op d’Walen a Rheinland-Pfalz. Déi Kéier mam Johannes Reuschen, dem Buergermeeschter vun der Verbandsgemeinde Prüm.

Am meeschte gelies
Ëmmer méi héich Präisser
Wéi een am beschte Sprit spuert
Video
36
USA confirméieren Noutlandung
F-35-Kampfjet bei iranescher Attack beschiedegt
Fréieren Dammennationaltrainer
Dan Santos kontestéiert Virwërf an Opléisung vu Kontrakt
Äntwert op Fro zum Iran-Krich
Trump mécht de Geck mat Japan wéinst Pearl Harbor
Video
Unerkennung als Kommandant vun der Arméi
Grand-Duc Henri krut Motorradshelm an den Nassau-Faarwen iwwerreecht
Fotoen
Weider News
Um leschten Dag vum Ramadan
Israeelesch Autoritéite blockéieren Accès zu Al-Aqsa-Moschee, Tréinegas agesat
Video
Fotoen
Deepfake-Pornoen a Fake-Profiller erstallt
Schauspillerin Collien Fernandes reprochéiert Ex-Mann Christian Ulmen "virtuell Vergewaltegung"
Luc Frieden um EU-Sommet
"Europa huet aner Krisen iwwerstanen"
Audio
32
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Lëtzebuerger Pass wäert an Zukunft 10 Joer laang valabel sinn
LIVE
Rund einen Monat, nachdem der Kontakt zu einem Satelliten der Proba-3-Mission zur Erforschung von Sonnenfinsternissen abbrach, hat die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) wieder ein Signal empfangen. ESA-Direktor Josef Aschbacher sprach von einem "Wunder".
Simulatioun vu Sonnendäischterten
ESA stellt no engem Mount Kontakt mat Satellit vu Proba-3-Missioun erëm hier
Um leschten Dag vum Ramadan
Israeelesch Autoritéite blockéieren Accès zu Al-Aqsa-Moschee, Tréinegas agesat
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.