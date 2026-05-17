D'USA hunn hir Ausnamereegel um russesche Pëtrol auslafe gelooss. Wéinst dem Irankrich a senge Konsequenzen op d'Spritpräisser haten d'Amerikaner d'Sanktiounen op russeschem Pëtrol fir zwee Méint deels ausgesat. Elo ass mol nees Schluss domadder. Den ukrainesche President Selenskyj hat d'Decisioun schaarf kritiséiert. Op déi Aart a Weis géifen direkt Suen an déi russesch Krichskeess fléissen.
Och vun den Demokraten an den USA koum Kritik. D'Mesurë wier wéineg effikass fir d'USA a just gutt fir Russland. De Bensinnspräis ass zanter dem Ufank vum Iran-Krich an den USA däitlech geklommen.