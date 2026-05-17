Wes Streeting wëll parteiintern géint Keir Starmer untrieden

No der schwéierer Néierlag bei de Regional- a Communalwalen ass de brittesche Premier a Parteichef vun der Labour Party Keir Starmer schwéier ugeschloen.
Update: 17.05.2026 08:26
De Wes Streeting kuerz viru senger Demissioun als Gesondheetsminister am House of Commons.
Hien ass réischt virun e puer Deeg als Gesondheetsminister zréckgetrueden an e Freideg huet de Labour-Politiker Wes Streeting annoncéiert, datt hie géint de Premier Keir Starmer untriede wëll, fir deen un der Spëtzt vun der Partei ofzeléisen.

Domadder positionéiert sech den Ex-Minister och géint de Buergermeeschter vu Manchester Andy Burnham, deen an den nächste Wochen de Sprong an d'Parlament packe wëll an elo schonn als neie Parteichef a Premier gehandelt gëtt. De brittesche Regierungschef Keir Starmer ass no enger ekrasanter Defaite bei de Regional- a Gemengewalen staark ugeschloen, schléisst awer nach ëmmer e Récktrëtt aus.

