RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Intern KreesserVertrieder vun der Taliban-Regierung fir Gespréicher mat der EU zu Bréissel ukomm

RTL mat AFP
Mat den EU-Vertrieder wëll een driwwer diskutéieren, wéi ee Flüchtlingen nees zeréck an den Afghanistan ka schécken.
Update: 23.06.2026 15:10

Eng Delegatioun vun der afghanescher Taliban-Regierung ass zu Bréissel gelant, fir Gespréicher mat der EU-Kommissioun iwwer Expulsiounen ze féieren. Dat huet eng iwwer dëst Treffen informéiert Source der AFP matgedeelt. Den Besuch, deen een Dag soll daueren, koum op Invitatioun vun der EU-Kommissioun zustanen, obwuel Bréissel d'Taliban-Regierung offiziell net unerkennt.

Bei de Gespréicher soll et drëm goen, wéi een irregulär an d'EU agewandert Leit nees an Afghanistan kann zeréckschécke respektiv wéi een et hikritt, ze verhënneren, datt d'Leit iwwerhaapt an Europa kommen. De Besuch suergt fir schaarf Kritik grad bei Vertrieder vun de Mënscherechter.

Nodeem jorelaang westlech Arméien am Afghanistan waren, hunn am August 2021 d'Taliban nees d'Muecht am Land iwwerholl an en sougenannt islamescht Emirat ausgeruff. Zanterhier setze si eng streng Versioun vum Islam mat drakonesche Gesetzer a Strofen duerch.

Ronn 20 EU-Staate ignoréieren dës Zoustänn, fir nees kënne Leit a Richtung Afghanistan ze expulséieren. An Däitschland goufen zanter 2024 schonn iwwer 100 Afghanen an hiert Land zeréckgeschéckt, obwuel och d'Bundesregierung d'Taliban net als rechtméisseg afghanesch Regierung unerkennt.

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Nationalfeierdag 2026 live op RTL
Vun der Philharmonie iwwer d'Militärparad bis bei den Te Deum
Video
Fotoen
LIVE
CGDIS zitt Bilan
Freedefeier hat Brand ausgeléist, Persoun war a Clausen vu Bréck an d'Waasser gefall
Zu Carpentras
Zwee Kanner vun zwee a véier Joer dout an engem Auto fonnt
Eng Traditioun huet Paus
Esch ouni Präsens vum Haff
Video
4
Weider News
Krich an der Ukrain
No Geschichtssträit reest de Selenskyj net fir eng Konferenz a Polen
D'Iwwerreschter vum Bankomat zu Nëttel.
Direkt hannert der Grenz
Am däitschen Nëttel gouf e Bankomat gesprengt
Eng Persoun zu Bukarest killt sech virun engem Ventilator of.
Hëtzt a ganz Europa
Italieenesche Gesondheetsministère rifft Alarmniveau "Rout" fir 15 Stied aus
Krich am Iran
Iran wëll keng Inspektere vun der IAEA op bombardéiert Sitte loossen
Am Alter vun 100 Joer
De laangjärege Chef vun der US-Zentralbank Alan Greenspan ass gestuerwen
(FILES) Britain's Prime Minister Keir Starmer reacts as he prepares to leave the Elysee Presidential Palace in Paris on April 17, 2026.
Groussbritannien
Premierminister Keir Starmer annoncéiert Récktrëtt
32
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.