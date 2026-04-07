Epstein-SkandalBill Gates soll am Juni virun US-Deputéierten aussoen

AFP, iwwersat vun RTL
De Microsoft-Grënner Bill Gates hat schonn am Kader vun Epstein-Dokumenter, an deene säin Numm virkënnt, zwou Affäre mat russesche Fraen zouginn.
Update: 07.04.2026 21:27
US-Abgeordnete wollen Microsoft-Gründer Bill Gates im Skandal um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anhören. Gates sei für den 10. Juni vorgeladen, hieß es. Ein Gates-Sprecher erklärte, der Unternehmer wolle alle Fragen beantworten.
Och dem US-Milliardär Bill Gates säin Numm ass an den Dokumenter vum Epstein-Skandal opgedaucht.
Wéi et en Dënschdeg aus informéierte Kreesser zu Washington heescht, hunn US-Deputéierter de Microsoft-Grënner de Bill Gates am Skandal ëm de Sexualstroftäter Jeffrey Epstein fir eng Auditioun den 10. Juni virgelueden. E Spriecher vum Bill Gates huet erkläert, datt de Gates all Froe beäntwerte wéilt. Hie wier awer ni Zeie vum Epstein sengem illegale Verhale gewiescht oder hätt sech doru bedeelegt.

An Dokumenter aus dem Epstein-Prozess, déi vum US-Justizministère publizéiert goufen, war och dem US-Milliardär säin Numm opgedaucht. An den Dokumenter war ënnert anerem eng Mail, an där den Epstein vu presuméierten Affäre vum Microsoft-Grënner schwätzt. De Sexualstroftäter schreift doran, hien hätt dem Gates gehollef, “Medikamenter ze besuergen, fir d’Suitte vu Sex mat russesche Meedercher ze bewältegen”. De Gates huet doropshin Affäre mat zwou russesche Fraen zouginn.

Liest dozou och:

Dës Foto aus den Dokumenter aus der Epstein-Affär weist de Bill Gates mat enger Fra, déi onkenntlech gemaach gouf. Ob dëst eng vun de Fraen, mat deenen de Bill Gates eng Affär hat, ass net gewosst.
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"

Am meeschte gelies
42 Meter héije Mobilfunkmast zu Haler
"D’Gemeng sot, et wier eng kleng Antenn"
Audio
Fotoen
35
Sprit gëtt knapp, Lëtzebuerg aktuell net betraff
Europa virun engem "schwaarze Mount", esou de Chef vun der IEA
16
Insgesamt dräi Blesséierter
Asätz zu Bouneweg an um Lampertsbierg
Fotoen
Maschinist bei Accident gestuerwen
TGV mat Camion am Pas-de-Calais kollidéiert
Invité vun der Redaktioun (7. Abrëll) - Christian Weis
"Esch ass net d'Crime city"
Video
Audio
27
Weider News
Im UN-Sicherheitsrat ist eine Resolution über die Freigabe der vom Iran blockierten Straße von Hormus am Widerstand von Russland und China gescheitert.
Veto wier "falscht Signal un d'Welt"
Russland a China blockéieren UN-Resolutioun fir Accès duerch Hormus-Passage
In Afghanistan und Pakistan sind in den vergangenen zwei Wochen mehr als 180 Menschen infolge heftiger Unwetter ums Leben gekommen. Mindestens 188 Menschen starben bei Überschwemmungen und heftigen Regenfällen, wie die Katastrophenschutzbehörden beider Länder mitteilten.
Pakistan an Afghanistan
Op d'mannst 188 Doudeger duerch Onwiederen
Israels Armee hat im Zuge ihres Vorgehens gegen die pro-iranische Hisbollah im Libanon nach eigenen Angaben die Stationierung von Bodentruppen im Süden des Nachbarlandes abgeschlossen. Beirut zufolge wurden seit Beginn des Iran-Krieges mehr als 1500 Menschen im Libanon getötet.
Asaz géint Hisbollah-Miliz
Israeelesch Truppe laanscht "Verdeedegungslinn" am Südlibanon stationéiert
D'Gespréicher tëscht dem Iran an den USA ginn zu Genève an der Schwäiz ofgehalen.
No Ultimatum vum Donald Trump
Iran brécht Friddensverhandlunge mat den USA of
Méi wéi 57 Joer no berüümter "Earthrise"-Foto
NASA verëffentlecht Bild vun "Äerdënnergang", festgehale vun der Artemis-II-Crew
5
Schëss zu Prüm (D)
Polizistin bei Asaz ugeschoss a blesséiert, presuméierten Täter festgeholl
Fotoen
