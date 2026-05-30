RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No 10 DeegVéier weider Männer aus iwwerschwemmter Hiel am Laos gerett

RTL mat AFP
Am Laos sinn elo véier weider Goldgriewer fräi, déi an enger Hiel festsouzen, déi iwwerschwemmt gi war.
Update: 30.05.2026 15:15
Aus einer überschwemmten Höhle in Laos sind vier weitere Männer gerettet worden.
Aus enger iwwerschwemmter Hiel am Laos si véier weider Männer gerett ginn.
© Metta Tham Rescue Kalasin/AFP

Si hätte sech selwer aus dem Bierg befreie kënnen, sot eng Persoun, déi un der Rettungsmissioun bedeelegt war, géigeniwwer der Däitscher Presseagence. Och den US-Noriichtesender CNN confirméiert dat.

Siwe Goldgriewer goufen zanter iwwert enger Woch vermësst. E Mëttwoch goufe fënnef vun hinnen an enger Hiel fonnt ginn. D’Rettungsmissioun war awer ganz geféierlech. Eng Persoun konnt e Freideg gerett ginn, iert déi véier aner sech elo selwer konnten a Sécherheet bréngen. Zwou Persoune bleiwe vermësst.

Op der Sich no Gold ware siwen Duerfbewunner den 20. Mee an d'Hiel an enger ofgeleeëner Géigend vun Xaysomboun am Zentrum vum Laos erofgeklommen. Eng plëtzlech Iwwerschwemmung huet de Männer de Réckwee ofgeschnidden. Zanterdeem ware Secouristen domat beschäftegt, Waasser ofzepompelen, fir et de Retter méiglech ze maachen, an d'Hiel eranzekommen. E Mëttwoch goufen no enger Woch fënnef vun de Männer an der Hiel ronn 300 Meter vun der Entrée entdeckt.

De Mann, deen e Freideg gerett gouf, sot, déi nach vermësste Männer wiere ronn 500 Meter méi déif an d'Hiel eragaangen. Op d'Fro, ob si nach kéinte liewen, sot hien: "Ech fäerten, do ass et ze kal."

Am meeschte gelies
Coupe de Luxembourg
Den FC Déifferdeng 03 kréint sech fir déi siwente Kéier zum Coupegewënner
Video
Fotoen
8
Beléifte Kannersnacks an der Kritik
Greenpeace fënnt Mikroplastik a sougenannte "Quetschies"
Video
Fotoen
9
Samu op der Plaz
Kand zu Nidderkuer vun Auto ugestouss a blesséiert
Numm muss vun der Fassad erof
Riichter decidéiert, datt Kennedy Center net nom Trump däerf ëmbenannt ginn
13
Verkéier nees opgeholl
Entwarnung no Drone-Meldung um Fluchhafen zu München
Weider News
"Welt am Sonntag" bericht
USA wëlle méi séier Truppen aus Europa ofzéien, wéi bis ewell geduecht
De Wolfgang Kubicki ass neie Chef vun der FDP.
Däitschland
Wolfgang Kubicki ass neie Parteichef vun der FDP
Enquête wéinst Vergewaltegungen
Franséische Sänger Patrick Bruel seet Concerten op Festivallen dëse Summer of
Den Edgar Morin bei sengem 100. Gebuertsdag am Juli 2021.
Famill confirméiert
Franséische Soziolog Edgar Morin am Alter vun 104 Joer gestuerwen
Reserve ginn ze séier ofgebaut
Finanzinstitutioune warne viru Pëtrol-Enkpäss am Summer
11
"Welt am Sonntag" bericht
USA wëlle méi séier Truppen aus Europa ofzéien, wéi bis ewell geduecht
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.