Medie mellenBrittesche Sender BBC wëll 2.000 Plazen ofbauen

AFP
iwwersat vun RTL Lëtzebuerg
Et wier dee gréisste Plazenofbau bei der brittescher Mediechaîne zanter knapp 15 Joer.
Update: 15.04.2026 18:02
Les suppressions d'emplois font suite à plus d'un demi-milliard de livres d'économies au cours des trois dernières années
© AFP/Archives

D’British Broadcasting Corporation (BBC) wëll an deenen nächsten dräi Joer massiv Käschte reduzéieren a plangt dowéinst, eng 2.000 Plazen ze sträichen, wat engem Ofbau vu ronn 10% vum kompletten Effektiv entsprécht. Et wier dee gréisste Plazenofbau bei der BBC zanter knapp 15 Joer.

Wéi verschidde brittesch Medie mellen, wieren d’Employéeën e Mëttwoch iwwert déi geplangte Mesuren informéiert ginn, d’BBC selwer hätt allerdéngs bis ewell nach näischt no baussen hi kommunizéiert, respektiv confirméiert.

D’Medienhaus befënnt sech den Ament an enger turbulenter Zäit, dat nodeems ënner anerem den Direkter Tim Davies vu sengem Posten demissionéiert huet, als Suite vu Reprochen, et hätt een an engem Documentaire Aussoe vum US-President Trump verfälscht, respektiv aus dem Kontext gerappt. Den 18. Mee soll de fréiere Google-Chef Matt Brittin d’Successioun vum Davies bei der BBC iwwerhuelen.

Nieft dem Plazenofbau sollen och verschidde Sendungen a Programmer vun der Käschtereduktioun betraff sinn a méiglecherweis verschwannen.

Am meeschte gelies
No Messerattack an Appartement um Lampertsbierg
“Ech probéieren, all Dag positiv opzestoen“
Video
Champions League
PSG an Atletico Madrid stinn an der Halleffinall
Video
1
Futtball: WM-Qualifikatioun
Kloer Defaite fir d'FLF-Damme géint Israel
8
Keen Affekot present
"Most wanted" viru Geriicht: Prozess gouf op onbestëmmten Zäit verréckelt
Audio
D'CSV am Dialog
Landwirtschaft muss eng wesentlech Roll spillen!
Audio
Fotoen
1
Weider News
Verdacht op Verstouss géint d'EU-Konkurrenzrecht
Ferrero deelt mat, d'Zil vun enger Enquête ze sinn
Streck komplett gespaart
Dräi Blesséierter bei schwéierem Accident op der L47 tëscht Schweich a Föhren
Fotoen
Villefranche-sur-Saône
13 Joer ale Jong a Frankräich erschoss, 15 Joer ale Verdächtege festgeholl
Iraneschen Ausseministère
D'Recht op Uräicherung vun Uran wier net verhandelbar
1
Zweete Virfall bannent zwee Deeg
Zuel vun Doudegen no Schéisserei an tierkescher Schoul klëmmt op 9
Video
EU-Kommissioun
Am Netz wäert den Alter kontrolléiert ginn
4
