RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

International Atomenergieagence - Capacitéite vun Nordkorea fir Bau vun Atomwaffe "ganz däitlech geklommen"

AFP, iwwersat vun RTL
Trotz internationale Sanktiounen hält Nordkorea seng Atomwaffen. Elo soll d'Land nach méi produzéiere wëllen.
Update: 15.04.2026 10:48
Nordkorea huet seng Capacitéiten, fir Atomwaffen ze produzéieren, “ganz däitlech gesteigert”, schätzt déi International Atomenergieagence IAEA. Bei hire reegelméissegen Aschätzungen hätt seng Organisatioun eng “séier Hausse vun den Aktivitéiten” um Atomreakter Yongyon festgestallt, sot den IAEA-Chef Rafael Grossi e Mëttwoch bei enger Visitt zu Seoul. Dëst géing op eng “ganz däitlech Hausse” vun de Capacitéite fir d’Produktioun vun Atomwaffen hiweisen.

Nordkorea huet Experten no Dosenden nuklear Sprengkäpp an huet an der Vergaangenheet ëmmer nees betount, dës trotz internationale Sanktiounen ze halen. 2006 huet Pjöngjang säin éischten Atomtest gemaach. D’Land, dat international gréisstendeels isoléiert ass, argumentéiert, datt et Atomwaffen als Ofschreckung géint eng presuméiert militäresch Menace duerch d’USA a Staate wéi Südkorea, déi mat Amerika alliéiert sinn, bräicht.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.