Sanary-sur-Mer (F)Professesch liewensgeféierlech verwonnt duerch Messerattack vu 14 Joer alem Schüler

Dramatesch Zeenen am Dënschdeg géint 14 Auer an engem Lycée am franséische Sanary-sur-Mer am Var, wou eng Enseignante vun engem Schüler am Cours mat engem Messer attackéiert gouf.
Update: 03.02.2026 17:18
© MIGUEL MEDINA/AFP

De jonke Mann huet e puer Mol op d’Konscht-Proff agestach, déi an der Klass zesummegaangen ass.

Aktuell ass d'60 Joer aalt Affer mat hiren uergen Wonnen am Spidol a schwieft a Liewensgefor.

De 14 Joer jonke Mann, deen hannert der Dot stécht, gouf vun engem Lycées-Mataarbechter iwwerwältegt, verhaft an ass an Untersuchungshaft.

Wéi et vum Procureur vun Toulon geheescht huet, hätten et déi lescht Wochen ewell Virfäll tëscht der Proff an dem schëllege Jonke ginn.

Méi prezis Hannergrënn vun der Messer-Attack ginn net genannt.

© MIGUEL MEDINA/AFP

