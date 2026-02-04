Kuerz no 5 Auer e Mëttwoch de Moie koum et zu engem Accident op der A3, op der Héicht vum Gaasperecher Kräiz zu engem Accident mat engem Blesséierten. Tëscht Zolwer a Lampech, um CR178 war dunn 40 Minutte méi spéit e Gefier géint en Auto gerannt, och hei gouf eng Persoun blesséiert.
Véier Autoen am Coup gouf et dann dann um kuerz no 6 Auer op der A7 tëscht Schieren an dem Colmar-Bierg, hei gouf eng Persoun blesséiert. Nëmme 5 Minutte méi spéit, um CR301, tëscht Sëll a Kaalmes krute sech nach eemol dräi Gefierer ze paken, och hei ass eng Persoun blesséiert ginn. Um 06:46 Auer sinn zwee Autoe mateneen kollidéiert, dat an der Rue d’Ehlerange zu Zolwer. Hei koumen zwou Persounen zu Schued.
Um CR307 tëscht Bëschrued a Wal ass kuerz viru 7 en Auto géint e Bam gaangen, eng Persoun gouf blesséiert. Um kuerz no 7 Auer koum et zu enger Massekarambolage tëscht am ganze 7 Gefierer, dat op der A13 tëscht Helleng a Fréiseng. Och hei gouf eng Persoun blesséiert.
All Kéiers ee Blesséierte gouf et dann nach um CR159 tëscht Béiweng a Fenteng, respektiv op der RN22. Kuerz drop, um kuerz virun hallwer 8 huet sech zu Uespelt en Auto iwwerschloen, och hei gouf eng Persoun verwonnt. Wärend der selwechter Zäit ass och en Auto géint e Bam gerannt, dat um CR324 tëscht Pënsch a Boukels. Eng Persoun gouf blesséiert.
Um kuerz no hallwer 8, respektiv um 8, krute sech all Kéiers zwee Autoen ze paken, eemol op der RN07 beim Colmar-Bierg an eemol um CR103 bei Dippech. Bei Colmar-Bierg gouf et ee Blesséierten ze bekloen, bei Dippech ass eng Persoun verletzt ginn.
An um kuerz no 8 Auer koum et nach eemol zu engem Accident wéinst de glate Stroossen, dat um CR128 tëscht Beefort a Reisduerf. Eng Persoun gouf och hei blesséiert.