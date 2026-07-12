Et ass elo schonn deen déidlechste Bëschbrand vum 21. Joerhonnert a Spuenien. Nom Dout vun op d'mannst 12 Persounen, kämpfen d'Pompjeeën an der Provënz Almeria nach ëmmer géint d'Flamen. D'Situatioun huet sech an de leschte Stonnen e bësschen entspaant, well de Wand méi schwaach ginn ass an d'Loftfiichtegkeet an d'Luucht gaangen ass.
6.600 Hektar Land si scho verbrannt. Ënnert den Doudege sinn och auslännesch Touristen. Warscheinlech Britten a Belsch. Mä d'Affer sinn nach net eendeiteg identifizéiert. Den Ament ginn och nach ëmmer 23 Persoune vermësst.
Alles an allem hu Bëschbränn zanter dem Ufank vum Joer elo schonn iwwer 60.000 Hektar a Spuenien zerstéiert. Déi ganz ibeeresch Hallefinsel mä och Frankräich ass exzeptionell fréi am Joer mat Bränn konfrontéiert.