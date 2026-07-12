RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Festnamen am WestjordanlandIsraeelesch Siidler hu Journalisten attackéieren an dru gehënnert, fortzefueren

RTL mat AFP
Dëst ass nëmmen dee rezentsten Tëschefall am Westjordanland no enger Rei Gewaltdelikter an Attacke elo rezent.
Update: 12.07.2026 10:15
© AFP

Am Westjordanland si véier Siidler festgeholl ginn, déi auslännesch Journalisten an engem Duerf am Norde vu Ramallah an hirem Auto bei hirer Aarbecht attackéiert hunn, dorënner och eng Ekipp vu CNN.

Wéi d'Journaliste hätte wëlle fortfueren, hätten déi véier Leit den Auto blockéiert, d'Journalisten intimidéiert a probéiert mat Staangen a Knëppelen op en Auto lasszegoen.

Ee Mann soll probéiert hunn d'Pneuen vum Auto futti ze stiechen. Een aneren huet mat engem Steen d'Fënster ageschloen. Déi israeelesch Arméi ass um Enn intervenéiert an huet de Journalisten e séchere Passage assuréiert.

Dëst ass nëmmen dee rezentsten Tëschefall am Westjordanland no enger Rei Gewaltdelikter an Attacken, déi zanter dem Ufank vum Krich am Noen Osten, op de Kont vu radikalen israeelesche Siidler ginn.

An engem Interview mat CNN huet den israeelesche Premier Benjamin Netanjahu missen zouginn, datt d'Gewalt en onheemlechen Niveau ("settler violence has blown up beyond belief") areecht hätt.

Am meeschte gelies
En Zeeche fir Visibilitéit a Gläichberechtegung setzen
Dausende Leit op der Luxembourg Pride an der Stad
Video
Fotoen
55
Futtball-WM
Argentinien klappt 10 Schwäizer no Verlängerung a steet an der 1/2-Finall
10
D'Police freet ëm Hëllef
De Kevin Armand Kirchen gëtt zënter e Samschdeg vermësst
Futtball-WM
VAR-Drama a Bellingham-Show: England trëfft op Argentinien
9
Kuerz virum Depart zu Réimech
Wéinst Bloalgen kann e Sonndeg um Ironman net geschwomme ginn
3
Weider News
Op Invitatioun vum Emmanuel Macron
Premier Luc Frieden fir franséischen Nationalfeierdag zu Paräis
4
Brand a Provënz Almeria
Déidlechste Bëschbrand vum 21. Joerhonnert a Spuenien
0
Mam Trump zesummegeschafft a kritiséiert
US-Senateur Lindsey Graham no kuerzer Krankheet gestuerwen
Zu Toronto a Kanada
Zwee Doudeger no Schosswiessel op Stroossefestival
Nei Attacken an de Golfstaaten
D'US-Arméi huet an der Nuecht den Iran nees ugegraff
13
Moldawien
De Vasile Tofan ass neie Premierminister
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.