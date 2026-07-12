RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Op Invitatioun vum Emmanuel MacronDe Premierminister Luc Frieden ass fir de franséischen Nationalfeierdag zu Paräis

RTL Lëtzebuerg
De franséische President Emmanuel Macron huet de Lëtzebuerger Staatsminister op zwee Rendezvousen invitéiert.
Update: 12.07.2026 13:00
© SIP / Frédéric Sierakowski / Julien Warnand / Emmanuel Claude

De Lëtzebuerger Premierminister Luc Frieden wäert vum 13.-14. Juli 2026 op Visitt zu Paräis sinn, dat ënnert anerem fir bei de Feierlechkeete vum franséischen Nationalfeierdag deelzehuelen. Do virdrun representéiert de Luc Frieden Lëtzebuerg op enger Reunioun vun der "Koalitioun vun de Wëllegen". De franséische President Emmanuel Macron huet de Lëtzebuerger Staatsminister invitéiert.

Den 13. Juli, also e Méindeg, wäert de Luc Frieden un der Reunioun vun de Staats- a Regierungscheffen vun der "Koalitioun vun de Wëllegen" deelhuelen. Hei geet et jo drëms d'Ukrain am Krich ze ënnerstëtzen an d'Sécherheet vun der Europäescher Unioun ze stäerken. Am Kader vun dëser Entrevue wäert de Luc Frieden dann och beim dono geplangten Iesse fir d'Regierungscheffe vum President Macron deelhuelen.

De 14. Juli dann, um Dag vum franséischen Nationalfeierdag, wäert de Luc Frieden dann och beim traditionelle Militärdefilé op de Champs-Élysées deelhuelen. Nationalfeierdag steet dëst Joer ënnert dem Motto "Le réveil stratégique de l'Europe".

Am meeschte gelies
En Zeeche fir Visibilitéit a Gläichberechtegung setzen
Dausende Leit op der Luxembourg Pride an der Stad
Video
Fotoen
38
Rallye
Grégoire Munster gewënnt Rallye Lëtzebuerg virum Marjian Griebel
Video
Fotoen
0
Op eise Stroossen
Sechs Blesséierter bei véier Accidenter
Hëtzt a Frankräich
Vigilance rouge a 24 Departementer, plazeweis Feier no Blëtzschléi
0
No Participatioun u Futtball-WM
Südafrikaneschen Nationalspiller dout opfonnt
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Brand an der Provënz Almeria
Déidlechste Bëschbrand vum 21. Joerhonnert a Spuenien
0
Mam Trump zesummegeschafft a kritiséiert
US-Senateur Lindsey Graham ass gestuerwen
Festnamen am Westjordanland
Israeelesch Siidler hu Journalisten attackéieren an dru gehënnert, fortzefueren
Zu Toronto a Kanada
Zwee Doudeger no Schosswiessel op Stroossefestival
Nei Attacken an de Golfstaaten
D'US-Arméi huet an der Nuecht den Iran nees ugegraff
5
Moldawien
De Vasile Tofan ass neie Premierminister
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.