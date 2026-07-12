De Lëtzebuerger Premierminister Luc Frieden wäert vum 13.-14. Juli 2026 op Visitt zu Paräis sinn, dat ënnert anerem fir bei de Feierlechkeete vum franséischen Nationalfeierdag deelzehuelen. Do virdrun representéiert de Luc Frieden Lëtzebuerg op enger Reunioun vun der "Koalitioun vun de Wëllegen". De franséische President Emmanuel Macron huet de Lëtzebuerger Staatsminister invitéiert.
Den 13. Juli, also e Méindeg, wäert de Luc Frieden un der Reunioun vun de Staats- a Regierungscheffen vun der "Koalitioun vun de Wëllegen" deelhuelen. Hei geet et jo drëms d'Ukrain am Krich ze ënnerstëtzen an d'Sécherheet vun der Europäescher Unioun ze stäerken. Am Kader vun dëser Entrevue wäert de Luc Frieden dann och beim dono geplangten Iesse fir d'Regierungscheffe vum President Macron deelhuelen.
De 14. Juli dann, um Dag vum franséischen Nationalfeierdag, wäert de Luc Frieden dann och beim traditionelle Militärdefilé op de Champs-Élysées deelhuelen. Nationalfeierdag steet dëst Joer ënnert dem Motto "Le réveil stratégique de l'Europe".