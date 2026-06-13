RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

EbolaEpidemie an der Demokratescher Republik Kongo weit sech ëmmer weider aus

RTL Lëtzebuerg
Aktuell zielt de Kongo iwwer 676 Verdachtsfäll an iwwer 136 Doudesfäll.
Update: 13.06.2026 08:16
© JOSPIN MWISHA/AFP

D’Ebola Epidemie an der Demokratescher Republik Kongo weit sech ëmmer weider aus, dat souwuel geographesch, wéi och wat d’Fall-Zuelen ugeet.

D'Weltgesondheetsorganisatioun WHO mellt, dass de Virus sech aktuell am Nordoste vum Kongo verbreet an dass dat richtegt Ausmooss vun der Verbreedung nach guer net kéint erfaasst ginn.

Scho Mëtt Mee hat d’WHO en “état d’urgence" mat internationaler Ausbreedung ausgeruff, déi zweethéchst Alarmstuf. Aktuell zielt déi demokratesch Republik Kongo iwwer 676 Verdachtsfäll an iwwer 136 Doudesfäll. Ebola verbreet sech duerch direkte Kontakt mat Kierperflëssegkeete vun den Infizéierten. D'Inkubatiounszäit ass bis zu 3 Wochen.

Am meeschte gelies
An der Stad
Mann gouf bei Aarbechtsaccident liewensgeféierlech blesséiert
Grouss Ëmfro am Kader vum RTL Readers' Choice
Wou kritt een zu Lëtzebuerg déi bescht Fritten?
Déi Lénk fuerdere gesetzlech Reegelung
Protest géint nei Tariffer: Liwwerante boykottéiere Wolt um Freideg
25
Hausse vum Leetzëns
"Déi logesch a bescht Decisioun" mat den Informatiounen, déi haut do sinn
22
Pakistanesche Premier mellt
USA an Iran hu sech op eng lescht Fassung vum Friddensaccord gëeenegt
Weider News
Amsterdam
Police enquêtéiert no Explosioun an engem Wunnquartier
Ein kolumbianisches Schiff mit Hilfslieferungen hat die seit Monaten unter einer US-Energieblockade leidende Karibikinsel Kuba erreicht. Die "ACR Caribe" der kolumbianischen Streitkräfte traf am Freitagmorgen im Hafen von Havanna ein.
USA maachen Drock
Kolumbianescht Schëff mat Hëllefsgidder kënnt op Kuba un
E puer Méint no der déidlecher Attack op een Zuchbegleeder a Rheinland-Pfalz geet geschwënn de Geriichtsprozess lass.
Déidlechen Ugrëff op Zuchbegleeder
Geriicht zu Zweebrécken (D) gesäit kee Grond fir eng Mord-Uklo
De fréiere President vu Südkorea Yoon krut eng weider laang Prisongsstrof
Dronen iwwer Nordkorea
Ex-President vu Südkorea Yoon kritt weider 30 Joer Prisong
Video
Den nigerianesche President Bola Tinubu
President vun Nigeria
Op d'mannst 13.000 Terroristen an engem Joer ëmbruecht ginn
Amsterdam
Police enquêtéiert no Explosioun an engem Wunnquartier
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.