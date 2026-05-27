RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Enn vu laanger juristesch Affär ëm Doud vun HollywoodstarDem Matthew Perry säi perséinlechen Assistent zu Prisong verurteelt

RTL Lëtzebuerg
De fréiere perséinlechen Assistent vum Matthew Perry, de Kenneth Iwamasa, gouf zu 41 Méint Prisong verurteelt.
Update: 27.05.2026 21:13
© IMAGE PRESS AGENCY/NurPhoto via AFP

Den Ermëttler no huet den Iwamasa zesumme mat zwee Dokteren dem Perry an de leschte Woche viru sengem Doud Ketamin am Wäert vu méi wéi 50.000 Dollar ginn an him d’Substanz och gesprëtzt – obwuel hie keng medezinesch Ausbildung hat. De Matthew Perry war am Oktober 2023 dout a sengem Jacuzzi zu Los Angeles fonnt ginn.

Den Iwamasa hat sech schonn am August 2024 fir schëlleg erkläert. Hien hat riskéiert, bis zu 15 Joer Prisong ze kréien. Nieft der Prisongsstrof krut hien elo och zwee Joer Iwwerwaachung no senger Fräiloossung an eng Geldstrof vun 10.000 Dollar.

Bekannt als Chandler
De "Friends"-Star Matthew Perry ass dout

D’Riichterin huet bei der Urteelsverkënnegung betount, datt den Iwamasa ganz genee iwwer dem Perry seng Suchtproblemer Bescheed wousst an no sengem Doud Beweiser verstoppt hätt. Viru Geriicht huet den Iwamasa sech un d’Famill vum Schauspiller geriicht a sech entschëllegt. Hie sot, hie géif seng illegal Handlunge säi ganzt Liewe laang bedaueren a géif dës Schold "mat an d’Graf huelen".

D’Famill vum Matthew Perry huet sech awer ganz kritesch gewisen. Seng Schwëster Caitlin Morrison sot, si hätt "keng Sympathie" fir den Assistent. Si mengt, hien hätt hire Brudder an enger geféierlecher Situatioun eleng gelooss. Seng Mamm Suzanne Morrison huet erkläert, datt et seng wichtegst Aufgab gewiescht wier, de Perry a sengem Kampf géint d’Sucht ze ënnerstëtzen an dofir ze suergen, datt hien drogefräi bleift.

Am meeschte gelies
Fréiere Generaldirekter vun ArcelorMittal Lëtzebuerg
De Roland Bastian ass am Alter vun 63 Joer gestuerwen
2
Kontroll op der A1
32 Automobilisten ze séier, 4 Fürerschäiner agezunn um Mëttwochmoien
A Portugal verhaft
Fra soll Prostitutiounsnetzwierk zu Lëtzebuerg geleet hunn
Déidlechen Accident bei Mettlach (D)
41 Joer ale Lëtzebuerger stierft bei Autosaccident op Päischtsonndeg
Um Dënschdegowend
Feier an engem Appartement an der Avenue Monterey an der Stad
Fotoen
Weider News
Kritik vun der WHO
Uganda mécht Grenz zum Kongo wéinst Ebola-Ausbroch zou
Op der Onglécksplaz gëtt de jonken Affer geduecht
Um Vëlo vun Auto erfaasst
Zwee 12 Joer al Kanner bei uergem Accident zu Dinslaken (D) gestuerwen
Nach einer Woche sind fünf in einer überschwemmten Höhle in Laos vermisste Goldsucher lebend gefunden worden. Nach zwei weiteren Vermissten wird laut Einsatzkräften noch gesucht.
Goldgriewer am Laos
Fënnef Vermësster an Hiel lieweg fonnt
Wéinst geplangtem Generalstreik
Luxair warnt viru méiglechen Ausfäll vu Flich aus an a Portugal
In einem koscheren Supermarkt im Londoner Stadtteil Golders Green ist am Mittwoch Medienberichten zufolge ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr bestätigte einen Brand, die Brandursache war noch unklar.
Londoner Quartier "Golders Green"
Brand a koscherem Supermarché "net verdächteg"
Bei israelischen Angriffen auf Ziele im Libanon sind nach Angaben der Regierung in Beirut mehr als 30 Menschen getötet worden. Unter ihnen seien vier Kinder.
Libanon
Op d'mannst 31 Doudeger duerch israeelesch Attacken, och Kanner ënnert den Affer
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.