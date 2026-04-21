Wieren zum Doud verurteelt ginnDen Donald Trump fuerdert den Iran op, aacht Frae fräizeloossen

AFP, iwwersat vun RTL
D'Fräiloossung vun de Frae wier e gudde Start fir Verhandlungen, sou den US-President.
Update: 21.04.2026 17:50
Den Donald Trump bei enger Pressekonferenz iwwert den Iran-Krich.
© KENT NISHIMURA/AFP

Den US-President Donald Trump huet Teheran opgefuerdert, aacht Frae fräizeloossen, déi sollen zum Doud verurteelt sinn. Dëse Schratt wier e ganz gudde Start fir d’Verhandlungen tëscht den USA an dem Iran, sou den Trump an engem Post op sengem Social-Media-Déngscht Truth Social.

Am Trump sengem Post gesäit een eng Foto vun aacht Fraen, op där “D’islamesch Repubik Iran bereet sech drop vir, dës aacht Fraen opzehänken” steet. De Bäitrag ass ursprénglech vum pro-israeeleschen Aktivist Ejal Jakoby op X gedeelt ginn. De Bäitrag konnt bi ewell net onofhängeg iwwerpréift ginn.

D’Wafferou am Krich vun den USA an Israel géint den Iran kënnt e Mëttwoch op en Enn. D’Zweifel dorun, dass et nach virdrun zu Verhandlungen iwwert en definitiivt Enn vum Krich kënnt, ginn awer ëmmer méi staark. Iranesch Staatsmedien hunn en Dënschdeg gemellt, dass nach keng iranesch Vertrieder a Richtung Pakistan opgebrach sinn. Déi lescht Negociatiounen tëscht den USA an dem Iran zu Islamabad si jo ouni e Resultat op en Enn gaangen.

Am meeschte gelies
No Rapport vun dräi Experten
Suspensioun vum Dr. Philippe Wilmes gëtt ëm 21 Méint verlängert
Brand an engem Stall
Groussasaz vun de Pompjeeë wéinst engem Feier um Bouferterhaff bei Bartreng
Iechternacher Gemengerot gëtt gréng Luucht
Mëtt nächst Joer soll de Shopping Outlet ulafen
Audio
Fotoen
5
Invité vun der Redaktioun (21. Abrëll) - Carole Muller
D'Betriber brauchen "elo" Mesuren, net eréischt an e puer Méint
Video
Audio
9
Los Angeles
Museker D4vd elo offiziell ugeklot wéinst Mord u 14 Joer jonkem Meedchen
Weider News
Libanesesch Autoritéiten
Bis ewell schonn 2.454 Doudeger duerch Konflikt tëscht Israel an der Hisbollah
D'Geriichtsgebai zu Istanbul.
No Doud vu Famill aus Däitschland an engem Hotel
Sechs Persoune musse sech zu Istanbul viru Geriicht veräntwerten
Déi véier Kandidate fir d'Nofolleg vum Antonio Guterres als UN-Generalsekretär.
Wie gëtt den Nofollger vum Antonio Guterres?
D'Kandidate fir d'Amt vum UN-Generalsekretär stelle sech zu New York vir
Ukrain
Op d'mannst 25 Blesséierter bei russeschen Dronenattacken
Video
Urteel vum Europäesche Geriichtshaff
Ungarescht LGBTQ-Gesetz verstéisst géint EU-Grondrechtscharta
4
Huet tëschenduerch a Liewensgefor geschwieft
19 Joer ale Futtballprofi an Dänemark bei Messerattack schwéier blesséiert
